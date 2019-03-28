暗示出去玩！小黃狗故意叼鑰匙閒晃　爸爸後悔教會這招

▲Hello：爸比～快點帶我出去玩啦！（圖／粉專Hello I’m提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

太精明的汪也是會造成主人困擾的！桃園飼主Jerry Dai飼養的1歲米克斯「Hello」超可愛，自從學會叼鑰匙後，天天將它掛在嘴邊，暗示爸爸快點帶牠出門，這下爸爸開始有點後悔教會這一招了。

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爸爸開運動教室，因此Hello天天跟爸比一起上班去。每次Hello出門時，必定叼著最愛小玩具，帶去教室玩耍。後來爸爸心血來潮，想說教牠拿鑰匙，「我跟牠溝通，如果想要坐車車，就要帶著鑰匙！」結果Hello開始天天叼，帶著它去散步、去尿尿，利用各種機會秀給爸比看。

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▲Hello常常這樣熱情邀約出門！



爸爸笑說，「看到牠叼鑰匙覺得很可愛之外，更是覺得牠很有表達的能力，我們從領養牠到現在，很多事情都用溝通！而且看到Hello很自在的表達自己，真心覺得牠真的很開心呢！」

▲Hello是媽媽在臉書上領養到的毛孩！

爸爸將Hello的特殊才藝影片，分享到有點毛毛的社團，網友看完大讚「超級無敵聰明」、「也太聰明啦！」、「好聰明的寶貝」、「快點帶牠出去啦」、「主子提出邀約了，要趕快履約才行」、「人家都直球明示了，就給個回應吧」。

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▲Hello會選一個玩具帶出門～

▲Hello每天陪爸爸上班，一些養狗的家長也會帶毛小孩來教室玩耍。

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