跟妳一起走！流浪狗丁丁當陪嫁丫頭　新娘抱緊：有你才完整

▲姐姐說，「丁丁是家人，家人是不論做什麼都要一起分享的！有了牠人生才完整！」（圖／網友梁茉莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

「愛」就是不離不棄，是飼主對毛小孩的責任與承諾！苗栗網友梁茉莉開心在臉書上分享「我們家流浪狗丁丁終於跟我一起嫁出去了！」她分享結婚當天帶著寶貝丁丁一起嫁過去，一起接受眾人的祝福，也替婚禮增添了不少萌萌氣息。

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混到狐狸犬的米克斯「丁丁」，當天穿著小西裝，脖子繫著漂亮玫瑰花，緊緊陪在姐姐身邊。等到拜別父母的儀式，站在旁邊的丁丁發出低鳴哭哭聲，似乎也很捨不得將要離開這個家。梁茉莉說，「在拜別父母的時候其實不想哭，可是丁丁在旁邊配音哭聲，讓我感覺丁丁比我還要捨不得呢！」

▲丁丁靜靜在旁邊守護姐姐。



梁茉莉與丈夫認識的那一年，剛好是撿到丁丁的那年。梁茉莉在租屋處的地下停車場餵食浪浪，那一天不知道怎麼了，該出現的狗兒沒來，反而沒見過的浪浪出現。「那時是第一次遇到丁丁，可能是手上有食物吧，牠吃了兩下，就跳到我的身上，怎麼推也推不走。」

礙於當時有養其它隻狗，沒打算立刻收編丁丁，只好先在網路上找主人，但是找尋過程不順遂。「我帶丁丁去見牠的認養人，但牠一直黏我，不太跟認養人互動，後來被對方打槍，我才將牠留在身邊。」

▲結束流浪生活，丁丁逐漸展開笑容。



一開始，梁茉莉的老公對狗狗無感，公公也明確要求「不要帶狗到家裡」，「但是我老公很挺丁丁，對她爸說的話，左耳進右耳出」。最後丁丁靠著可愛外表、厲害的撒嬌功夫，讓老公、夫家的人越來越愛牠，對牠「視如己出」。

梁茉莉笑說，「丁丁的收服功力太強了！也可能是大家知道丁丁是流浪狗，某方便會特別疼惜牠，再加上丁丁個性很穩定，不吵也不鬧，慢慢的大家才會越來越愛牠。」同時她也發現到，「流浪過的毛小孩很知足，很珍惜你給牠的一切，如果真的想養狗，請給浪浪一個機會。」

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▲姐姐表示，毛小孩是家人！不應該隨便棄養牠們。



▲要一直幸福下去喔！

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