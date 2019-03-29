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上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹

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▲上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹。（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲上班途中...媽媽傳來的「午休美姿4連拍！」（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

多吃一口炸雞，就有一個紅貴賓受到傷害（誤）？住在台北市士林區的飼主Janice Lei上班一半，突然收到老媽傳來的LINE，打開一看，看見四隻顏色炸的漂亮，呈現金黃酥皮，宛如外酥內軟的卡拉脆雞等食物，原本要開心回覆「耶～吃烤雞」，但猛一看...驚見這根本不是炸雞，瞬間失望透頂啦。

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「X！害我以為今天晚上要吃烤雞，可惡～等等買兩隻炸雞腿來吃！」姐姐好氣又好笑地說。原來是媽媽傳來一張，紅貴賓「阿炸」中午睡覺的美姿4連拍，只見小貴賓橫躺在沙發，四肢全開，身上的金黃色帶點QQ的毛髮，遠看還真的頗像「脆皮炸雞」。而媽媽也逗趣地說，這幾張是「2019/3/29，午休美姿」！

▲上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹。（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

姐姐笑說，「我媽沒事就很愛趴阿炸奇怪的睡姿或姿勢，今天下午又傳來一組照片，我一開始還沒點開，還真的以為是烤雞炸雞之類的，結果竟是阿炸睡姿四連拍，下面還寫什麼午休睡姿，整個笑死我了。」

▲上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹。（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Janice Lei媽媽前幾天也傳來一些阿炸奇怪的POSE照。

▲上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹。（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐姐笑說，「這隻捨不得吃，只能用力吸了，哈～」

「不知道為什麼，我媽都把阿炸拍得很像炸雞塊！」可愛的阿炸深受媽媽喜愛，平常的一舉一動都被監視著，而且被拍到許多怪怪姿勢。姐姐也笑說，她們兩個感情超級好，「天天膩在一起睡午覺，明明旁邊位置很多，兩個人硬要擠在一起睡欸。」

▲上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹。（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲炸雞翅系列照。

媽媽每天帶著摸摸（阿炸的狗姐姐）和炸炸兩隻出去散步，也會餵牠們吃零食、水果，深怕孩子會肚子餓，同時也會偷偷捉弄阿炸。「我們家阿炸很怕『打蚊子』這3個字，所以有時候媽媽會整阿炸，故意大叫『打蚊子』，然後阿炸就會嚇到躲進沙發下！」

▲上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹。（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿炸聽到「打蚊子」，會嚇得躲起來。

姐姐Janice Lei將誤認阿炸為炸雞的事情，分享到臉書社團，網友看完紛紛笑翻，「看到字才發現不是炸雞翅」、「我以為豆乳雞翅」、「是外酥內軟的咔啦脆雞」、「雞柳條？」、「覺得香氣四溢」、「原來是炸雞腿啊～我以為是貴賓狗」、「看完後我外出買炸雞吃了，怎麼覺得有點變態啊。」

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▲上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹。（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿炸還有一隻狗姐姐，叫「摸摸」，兩狗可以組成「摸摸喳喳」。

▲上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看：X...哭惹。（圖／網友Janice Lei‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 烤雞紅貴賓LINE寵物毛孩炸雞媽媽

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