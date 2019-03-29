下樓洗澡遇障礙物！路程「30秒→5分鐘」　網：貓暗殺人類開始！

▲貓咪暗殺人類的行動要開始了！！！（圖／網友吳名氏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

遇上「路霸＋碰瓷」的貓，該怎麼辦！住在桃園新屋區一名貓奴每次下樓洗澡時，一定碰上「活動型障礙物」，調皮的3歲主子「胖噗」埋伏於樓梯間，阻擋奴才去路，這下他擔心自己總有一天會跌成狗吃屎。

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胖噗的爸爸每天上下樓，都會遇到此種場景。影片中，爸爸準備下樓梯，胖噗硬生生倒在前方磨蹭，每當步伐往上抬，牠就守在前面撒嬌。同時還倒地偷舔對方的腳指頭，釋出多種招數阻止前進。無奈的爸爸每下一個階梯要小心翼翼外，還深怕踩到胖噗，因此原本30秒就能走完的路程，現在得花3到5分鐘才完成的了。

▲胖噗會突然衝來樓梯撒嬌！



爸爸笑說，每天要看貓咪阻礙的程度，決定上下樓的時間。之前有一次真的差點摔死在樓梯間！他也搞笑地說，「在想有沒有一種保險是可以保護奴才被主子絆倒的保險...真心覺得哪天摔死在樓梯間也是日常。」

▲一臉賊賊的坐在底下埋伏中。



可愛的胖噗個性撒嬌、親人，是一隻黏到不行的貓咪，最拿手的才藝是「討零食」，而牠是爸爸以前在當志工時，幸運被撈回家的貓。網友看完胖噗的阻擋功力，紛紛頗有同感地說，「貓奴們都常常使用意外險啊哈哈哈」、「不然你以為貓咪嘗試著殺死人類，是都市傳說嗎？」、「我也常被貓嚇到差點跌死」、「我覺得很多奴才應該要保適用於當荷包被皇上榨乾時的對應保險」、「直接加強意外險XD」、「說是意外，但其實是主子謀殺。」

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▲胖噗是爸爸認養回來的貓喔！

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