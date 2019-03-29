ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

下樓洗澡遇障礙物！路程「30秒→5分鐘」　網：貓暗殺人類開始！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲下樓洗澡遇障礙物！路程「30秒→5分鐘」　爸冒汗：怕跌成狗吃屎。（圖／網友吳名氏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪暗殺人類的行動要開始了！！！（圖／網友吳名氏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

遇上「路霸＋碰瓷」的貓，該怎麼辦！住在桃園新屋區一名貓奴每次下樓洗澡時，一定碰上「活動型障礙物」，調皮的3歲主子「胖噗」埋伏於樓梯間，阻擋奴才去路，這下他擔心自己總有一天會跌成狗吃屎。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

胖噗的爸爸每天上下樓，都會遇到此種場景。影片中，爸爸準備下樓梯，胖噗硬生生倒在前方磨蹭，每當步伐往上抬，牠就守在前面撒嬌。同時還倒地偷舔對方的腳指頭，釋出多種招數阻止前進。無奈的爸爸每下一個階梯要小心翼翼外，還深怕踩到胖噗，因此原本30秒就能走完的路程，現在得花3到5分鐘才完成的了。

▲下樓洗澡遇障礙物！路程「30秒→5分鐘」　爸冒汗：怕跌成狗吃屎。（圖／網友吳名氏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖噗會突然衝來樓梯撒嬌！

爸爸笑說，每天要看貓咪阻礙的程度，決定上下樓的時間。之前有一次真的差點摔死在樓梯間！他也搞笑地說，「在想有沒有一種保險是可以保護奴才被主子絆倒的保險...真心覺得哪天摔死在樓梯間也是日常。」

▲下樓洗澡遇障礙物！路程「30秒→5分鐘」　爸冒汗：怕跌成狗吃屎。（圖／網友吳名氏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一臉賊賊的坐在底下埋伏中。

可愛的胖噗個性撒嬌、親人，是一隻黏到不行的貓咪，最拿手的才藝是「討零食」，而牠是爸爸以前在當志工時，幸運被撈回家的貓。網友看完胖噗的阻擋功力，紛紛頗有同感地說，「貓奴們都常常使用意外險啊哈哈哈」、「不然你以為貓咪嘗試著殺死人類，是都市傳說嗎？」、「我也常被貓嚇到差點跌死」、「我覺得很多奴才應該要保適用於當荷包被皇上榨乾時的對應保險」、「直接加強意外險XD」、「說是意外，但其實是主子謀殺。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲下樓洗澡遇障礙物！路程「30秒→5分鐘」　爸冒汗：怕跌成狗吃屎。（圖／網友吳名氏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖噗是爸爸認養回來的貓喔！

 

更多精采影片：

關鍵字： 障礙物洗澡樓梯意外險

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

嗆養了就丟掉！阿嬤10天後當「人體搖籃」　自帶娃娃..

暗示出去玩！小黃狗故意叼鑰匙閒晃　爸爸後悔教會這招

跟妳一起走！流浪狗丁丁當陪嫁丫頭　新娘抱緊：有你才..

鴨寶享受頂級「摸肚肚服務」！爽到腳蹼「狂踢＋轉動」..

貪吃倉鼠握緊玉米筍「5秒吞光」　網驚：感覺快穿破後..

拿出零食！召喚8隻萌汪「眼神逼視」...但怎麼有一..

海鷗踩小步伐偷走玉米片！到手加速逃離　門口還有同伴..

校車來了！柴柴興奮撲門求學去　網懷疑：是不是談戀愛..

「我被狗反鎖車外！」阿嬤拍照到群組求救　巴哥淡定臉..

吃飽休息被抓包！眼鏡王蛇急吐「巨大戰利品」　完整屍..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

徐文良半路被黑白浪汪攔截認爸　同個轉角處救援5隻：..

汪吃不到玩具裡肉乾找現成救兵 阿嬤幫喬角度 網讚..

史上最心虛！柴柴亂尿尿被抓包　出大絕「面壁開飛機」..

正妹主人喝鮮蚵湯驚見「背後靈」　伸鹹貓手狂拍肩：欸..

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒..

鏡子冒出2片怪東西！　萌喵問號臉「摸頭出神」：我有..

上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看..

法1100隻海豚遭割魚鰭沖上岸慘死　原因仍是個謎

黏人喵「內嵌磁鐵」！狂爬媽肩膀耍賴討抱：再一下下♥

英國婦養「2隻貓暴增到120隻」！　家裡被貓堆淹沒..

哈士奇剛洗完澡四肢全黑...鏟屎官崩潰吶喊　牠燦笑..

下樓洗澡遇障礙物！路程「30秒→5分鐘」　網：貓暗..

吃醋阿金淚眼硬擠「哥哥專屬小床」　碰一聲「直達1樓..

保育協會募資「506％達標」　菱形網「改建雞舍」救..

誰咬刷子壞壞！媽作勢開扁　護妹汪「衝來勸架」：不要..

6網友辱名嘴王瑞德「智障」、「白癡」　挨告辯：在表..

53歲兒每天等餵飯！日本繭居族達61萬人　老母淚：..

商業周刊／百憂解撤台背後的砍藥價危機　健保藥已不堪..

胃癌3期「切胃接腸」！他神預言3週後再見...醫驚..

鏡子冒出2片怪東西！　萌喵問號臉「摸頭出神」：我有..

「桃園周杰倫」彭俊豪參選立委　挑戰綠營艱困選區中壢..

海洋委員會暑期「徜徉菊島、體驗海巡」　4月1日起線..

王柏融壓力無法想像！林智勝：他代表全台灣

TFBOYS王源聽到「靠關係進柏克利」變臉！　首曝..

怪奇比莉「酷妹外表下有顆迷妹心」　羞認：偶像是小賈..

寵物動物熱門新聞

巴哥把嬤反鎖車外　淡定臉超爆笑

眼鏡王蛇急吐戰利品　全場人驚呆

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

小柴犬走失員警一眼認出

以為貓不見了　LINE照片瞬間..

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

貓咪突尖叫　他醒來驚覺爺爺休克

浪汪半路攔截　一路5隻飛撲認爸

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

學生被蓋遲到章　都是牠惹的禍！

阿金飛撲！　主人倒退三步接住

水溝驚見肥嫩蠕動蟲　網：好想養

讀者迴響

熱門新聞

巴哥把嬤反鎖車外　淡定臉超爆笑

眼鏡王蛇急吐戰利品　全場人驚呆

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

小柴犬走失員警一眼認出

以為貓不見了　LINE照片瞬間..

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

貓咪突尖叫　他醒來驚覺爺爺休克

浪汪半路攔截　一路5隻飛撲認爸

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

學生被蓋遲到章　都是牠惹的禍！

阿金飛撲！　主人倒退三步接住

水溝驚見肥嫩蠕動蟲　網：好想養

嗆養了就丟掉　阿嬤現在樂當搖籃

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！大門開著呢

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面