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好浪漫MV！汪寶坐爸大腿舔臉燦笑　但「底下褲檔」笑翻網

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寵物小組／綜合報導

歌曲很浪漫...但怎麼大開褲檔啦！新北市新莊區的米克斯「Healer」最喜歡抱抱了，每次都要爸爸媽媽像「人類抱抱」一般，攬在懷裡不放手。這天媽媽幫父子倆拍攝親密影片，原本很溫馨的氛圍，但看到Healer怎麼下體大曝光，當場笑翻。

影片中，Healer穿上黑白條紋衣，一臉幸福地坐在爸比大腿上。只見牠開心被搔肚肚，搔到一半時，Healer忽然轉頭凝望爸爸，再用長長的舌頭，深情舔拭對方下巴。媽媽還在短片配上動人歌曲「只是太愛你」，此景宛如在拍浪漫小MV，只不過隨著鏡頭放大，驚見Healer的兩腿大開，重點部位被大家看光光啦！

▲拍MV？汪寶寶坐爸爸大腿舔臉燦笑　底下「大開褲檔」笑翻網。（圖／網友猫宰治提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）.

▲Healer：爸爸～我愛你！（圖／粉專@天生一對治癒犬與愛人貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲拍MV？汪寶寶坐爸爸大腿舔臉燦笑　底下「大開褲檔」笑翻網。（圖／網友猫宰治提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲底下「褲檔大開」吸引大家注意。

媽媽笑說，「這首歌聽起來好觸動人心～但是我兒子太喜感了！」同時也提到，自己平常喜歡隨興幫Healer亂拍，想好好記錄牠的生活點滴，「我很喜歡牠的嘴巴開開，很像在笑的感覺～」。

媽媽將可愛的小MV分享在米克斯社團，網友看完紛紛留言，「歌曲很浪漫，開檔褲XD」、「太可愛了...這表情」、「爽狗...太好命了啦！可愛」、「很感動你們對彼此的愛」、「看著看著，我不自覺笑了起來！」、「感覺狗狗ㄎㄧㄤ掉了，剛剛有喝喔」、「牠笑的也太...還睜大眼」！

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關鍵字： 米克斯天生一對治癒犬與愛人貓只是太愛你褲檔抱抱浪漫

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