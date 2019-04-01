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安全帽遮罩忘了關！兜風貓擠成「麻糬臉」：風...太...大...了

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▲安全帽遮罩忘了關！兜風貓擠成「麻糬臉」：風...太...大...了。（圖／網友Ivy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲環環：這...風...太...大...了！！！（圖／網友Ivy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

騎車要戴安全帽，沒戴會被罰罐罐喔！台北市內湖區一隻1歲半加菲貓「環環」，最喜歡跟爸比出去兜風！無奈每次風太大，環環的眼睛被吹到睜不開，因此疼愛牠的爸爸媽媽特地找了一頂迷你安全帽，要讓寶貝能睜開眼睛欣賞沿途風景。

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這天環環穿上衣服，戴上帥氣的安全帽，準備跟爸爸一起騎車去印刷廠拿東西。沒想到粗心大意的爸爸，竟然忘記幫寶貝「關上遮風罩」，這下環環的肉肉臉被風吹成「麻糬」，整張臉擠到不行、臭到不行，模樣相當好笑，整個過程也被行車記錄器給拍下。

▲安全帽遮罩忘了關！兜風貓擠成「麻糬臉」：風...太...大...了。（圖／網友Ivy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不知道是臉的肉太多，還是風太大。

媽媽笑說，「看完當場笑翻啊～回家立馬給牠罐罐獎賞！爸爸也說，旁邊的路人、騎士都在笑哈哈！」；媽媽還提到，環環是一隻個性溫和又非常乖巧的貓咪，「常常帶著牠一起出門，可以帶牠一起逛夜市、一起露營、一起散步！」。

▲貪吃的嬛嬛與家中成員。（圖／網友Ivy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼環環家裡還有許多寵物，有甲蟲、青蛙、老鼠、魚、狗，熱鬧的像是小型動物園。

▲貪吃的嬛嬛與家中成員。（圖／網友Ivy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽將環環兜風影片分享到貓咪社團，瞬間笑翻3000多人，網友紛紛在底下留言，「好乖喔！」、「我快要笑死了」、「別人家的貓貓總是不讓我失望」、「安全防護完善給推」、「風大到眼睛睜不開嗎？哈哈」、「肉都擠在一起了」。

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兜風去 兜風 兜風 奴才說沒帶安全帽會被罰罐罐 加菲氏嬛嬛

加菲氏嬛嬛發佈於 2019年1月4日 星期五

更多精采影片：

關鍵字： 安全帽寵物麻糬兜風遮風罩

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