ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯客人　吃完奔下桌

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯人，吃完奔下桌。（圖／網友Cai Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑狗的眼神從頭到尾，都沒離開過用餐的客人。（圖／網友Cai Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

看這個身材就知道「飯錢是自己賺來的」！網友Cai Yi Ting與男友到新北市板橋區的南雅夜市吃臭豆腐，正在排隊等待的同時，撇見一隻噸位不輕的黑狗兄，竟然沿著蒙古烤肉的內用坐位區，一桌一桌用眼神逼視討食物，當場讓Cai Yi Ting與男友笑到不行。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

Cai Yi Ting看著黑狗坐挺挺，乖乖坐在桌角旁，一開始以為是那桌客人養的狗。等到客人離去，看見黑狗自動起身走去下一桌，這下才知道人家超專業！「只要位置有人在吃飯，牠就用可憐、外加無比水汪汪的大眼睛盯客人吃飯！有一些客人忍不住眼神，會給牠吃幾口。如果外面桌子沒人坐，牠還會往更裡面的客人猛盯，可能忍不住了，還會滴著口水。」

▲專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯人，吃完奔下桌。（圖／網友Cai Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑狗：分我吃一口就好...。

「現場還有一位阿伯用嘴巴吸乾醬汁，再餵給狗狗吃，超專業！」其中更厲害的是，黑狗還會「沿桌討飯」，吃完一輪再重頭來過，討飯手法相當高明。Cai Yi Ting笑說，「而且牠還會看臉色，因為第一桌有小孩，牠就完全沒靠近那桌。幸好這些客人都沒有要趕牠走的意思，還會加減餵幾口，感覺一晚下來吃到的飯菜也不少，看身材就知道很專業，哈哈哈！」

▲專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯人，吃完奔下桌。（圖／網友Cai Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cai Yi Ting外帶臭豆腐等了1個小時，順便觀察討飯的小黑狗。

「提醒大家下次來這裡內用，一定要順便準備罐罐啊，不然可能會被牠收取保護費！」Cai Yi Ting也提到，其實當下包包裡有罐頭，可是不管怎麼呼喊小黑，小黑都不理，完全沉浸在看「客人吃飯」，「真的看得很專心喔～怎麼叫都不理我呢。」

很喜歡小動物的Cai Yi Ting，身上隨身攜帶罐頭，以備不時之需。她笑說，會這樣做都是受到店經理影響。「店經理會分享餵食流浪貓的故事給我們聽，我也想盡一份力量，但是始終遇不到浪浪們。相信有一天，一定會被我遇到，所以出門都會帶上貓貓狗狗的罐頭各半。」

▲專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯人，吃完奔下桌。（圖／網友Cai Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cai Yi Ting出門的包包，「我跟我男友的車廂也有放罐罐備用！」

「其實那天我在等臭豆腐時，旁邊也有幾隻流浪貓，我就有餵一點給牠們吃，後來才發現旁邊還有貪吃小黑！」；同時Cai Yi Ting將黑狗討飯的畫面分享到寵物社團，網友紛紛笑說，「天啊～超可愛的」、「職業的」、「討飯吃」、「我之前常去這家用餐，但沒見過這孩子」、「真可愛XDD」，也有人說「牠好像蠻常在那附近的～」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

※寵物雲提醒您：狗狗吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！此外，狗狗若吃到含有巧克力、洋蔥、葡萄等食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重都會造成生命危險，一定要小心哦～

▼更多精采影片

關鍵字： 米克斯討飯浪浪流浪狗罐罐南雅夜市烤肉客人臭豆腐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看..

1秒分辨誰偷尿尿！柴柴「面壁開飛機」　網笑：真相只..

半夜不睡覺！汪星人坐起「認真盯股票」　網笑：投資客..

遭同學質疑！霸氣鸚鵡妹送哥哥到教室　媽笑：很好比康..

下樓洗澡遇障礙物！路程「30秒→5分鐘」　網：貓暗..

貪吃倉鼠握緊玉米筍「5秒吞光」　網驚：感覺快穿破後..

鴨寶享受頂級「摸肚肚服務」！爽到腳蹼「狂踢＋轉動」..

跟妳一起走！流浪狗丁丁當陪嫁丫頭　新娘抱緊：有你才..

影／老闆任性留紙條「有問題問貓」　回來一堆人在跟妮..

影／掃墓除草見「3個洞洞」　他驚喜發現「憨厚鄰居」..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

又見保育「綠蠵龜」魂斷碧砂漁港　研究人員：疑氣候變..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

林芝軒 軒爺-快買回去給女友吃！少女必吃的彩色蛋餅..

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... ..

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗..

落實死亡除戶！新北寵物殯葬業設登記站　讓毛孩完整走..

搶不到玩具！　虎斑汪「哇來」氣到跺腳還揍床鋪嘤嘤叫

專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯客人　吃..

霸王喵在家愛頂嘴！上車躲外套「折手手泛淚」　反差萌..

10年後生日願望是什麼？喵「離開」暖許：別再偷偷想..

眼影兔當溜狗教練？彈跳吉娃娃15秒跑3趟　網笑翻：..

曾維冠救災！搜救犬Ysa胃扭轉離世　領犬員參加「樹..

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌　「狗生初洗澡」隔天安詳離世

汪叼碗暗示「快放飯」　直接「餓倒」睡著：吃不到用夢..

旱鴨汪「前腳打水」偷墊步游泳　ㄎㄧㄤ表情撞臉喜德！

20歲妹極致輕浮…曠職神隱2天劈頭問「明有班？」老..

愚人節海巡署長妙哽文！國防機密絕世神兵是...網讚..

全是親自上場！IU曾爆有懼水症　拍游泳戲敬業跳下水

黑桃變白桃！海倫清桃被嫌土漂白　搖身一變「姬白女神..

那邊「透明聖水」炸量狂漏8個月！女包尿布求救　醫一..

房間跟狗窩一樣！他「神頂嘴媽媽2句話」慘了　網笑翻..

主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭.....

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重..

不用到陽明山竹子湖　2019桃園彩色海芋季有白色海..

寵物動物熱門新聞

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

讀者迴響

熱門新聞

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

喵獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才

最新影片

更多

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了...鼻涕不小心流出

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面