專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯客人　吃完奔下桌

▲黑狗的眼神從頭到尾，都沒離開過用餐的客人。（圖／網友Cai Yi Ting提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

看這個身材就知道「飯錢是自己賺來的」！網友Cai Yi Ting與男友到新北市板橋區的南雅夜市吃臭豆腐，正在排隊等待的同時，撇見一隻噸位不輕的黑狗兄，竟然沿著蒙古烤肉的內用坐位區，一桌一桌用眼神逼視討食物，當場讓Cai Yi Ting與男友笑到不行。

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Cai Yi Ting看著黑狗坐挺挺，乖乖坐在桌角旁，一開始以為是那桌客人養的狗。等到客人離去，看見黑狗自動起身走去下一桌，這下才知道人家超專業！「只要位置有人在吃飯，牠就用可憐、外加無比水汪汪的大眼睛盯客人吃飯！有一些客人忍不住眼神，會給牠吃幾口。如果外面桌子沒人坐，牠還會往更裡面的客人猛盯，可能忍不住了，還會滴著口水。」

▲黑狗：分我吃一口就好...。



「現場還有一位阿伯用嘴巴吸乾醬汁，再餵給狗狗吃，超專業！」其中更厲害的是，黑狗還會「沿桌討飯」，吃完一輪再重頭來過，討飯手法相當高明。Cai Yi Ting笑說，「而且牠還會看臉色，因為第一桌有小孩，牠就完全沒靠近那桌。幸好這些客人都沒有要趕牠走的意思，還會加減餵幾口，感覺一晚下來吃到的飯菜也不少，看身材就知道很專業，哈哈哈！」

▲Cai Yi Ting外帶臭豆腐等了1個小時，順便觀察討飯的小黑狗。

「提醒大家下次來這裡內用，一定要順便準備罐罐啊，不然可能會被牠收取保護費！」Cai Yi Ting也提到，其實當下包包裡有罐頭，可是不管怎麼呼喊小黑，小黑都不理，完全沉浸在看「客人吃飯」，「真的看得很專心喔～怎麼叫都不理我呢。」

很喜歡小動物的Cai Yi Ting，身上隨身攜帶罐頭，以備不時之需。她笑說，會這樣做都是受到店經理影響。「店經理會分享餵食流浪貓的故事給我們聽，我也想盡一份力量，但是始終遇不到浪浪們。相信有一天，一定會被我遇到，所以出門都會帶上貓貓狗狗的罐頭各半。」

▲Cai Yi Ting出門的包包，「我跟我男友的車廂也有放罐罐備用！」

「其實那天我在等臭豆腐時，旁邊也有幾隻流浪貓，我就有餵一點給牠們吃，後來才發現旁邊還有貪吃小黑！」；同時Cai Yi Ting將黑狗討飯的畫面分享到寵物社團，網友紛紛笑說，「天啊～超可愛的」、「職業的」、「討飯吃」、「我之前常去這家用餐，但沒見過這孩子」、「真可愛XDD」，也有人說「牠好像蠻常在那附近的～」。

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※寵物雲提醒您：狗狗吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！此外，狗狗若吃到含有巧克力、洋蔥、葡萄等食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重都會造成生命危險，一定要小心哦～

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