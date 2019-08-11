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超強力蜘蛛網抓到好大一隻　屋主驚呆…這餐夠撐2個月吧？

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（圖／翻攝自Facebook／Annette Alaniz Guajardo）

▲女子拍下自家門口，蜘蛛網竟然抓到一隻蝙蝠。（圖／翻攝自Facebook／Annette Alaniz Guajardo）

記者詹筠怡／綜合報導

美國地大物博，發生什麼自然現象都令人見怪不怪，但最近有一位美國女子拍下她家門口出現的超驚人「自然生態」，讓所有網友都嘖嘖稱奇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Annette Alaniz Guajardo這天上午回家時，想到早上出門在家門口看到一隻巨型蜘蛛，於是開始直播，沒想到那隻大蜘蛛還在，而且抓到不得了的獵物，只見一隻蝙蝠已明顯死亡，而蜘蛛正在享用牠的大餐。

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有網友認出那是一隻雌性的香蕉蜘蛛（banana spider），蜘蛛大約8公分長，織出的蛛網可以高達2公尺，也難怪能抓到蝙蝠，網友說，「這一餐很補，應該夠撐2個月。」還有親友警告她「最好讓狗離那些蜘蛛遠一點。」

事實上，香蕉蜘蛛只有輕微的毒性，如果牠們感到威脅可能會咬人，但只會產生輕微的紅腫和疼痛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

This morning on my way to work I saw this on the side of my house. I love the country.

Annette Alaniz Guajardo 發佈於 2019年8月7日 星期三

關鍵字： 北美要聞蜘蛛蝙蝠

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