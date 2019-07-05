「養狗像關死刑犯」汪鍊20年終獲自由　踏出第一步竟也是最後一步

▲另一隻曾被不當飼養的狗狗「阿勇」，最近透過協會找到新家，準備幸福了。（圖／「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／一粒莎白採訪報導

如果不願意好好養牠，能不能放牠自由？台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）最近在粉絲頁PO出悲慘故事，協會到中部去探訪送養的狗狗，也一併探望被通報不當飼養的案例。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

協會人員在大雨中遲遲找不到應該就在附近的門牌，只好詢問附近的鄰居，對方說，就在隔壁，「這隻狗喔，養了二十年了都綁在那裡，也沒有一開始就綁著啦，狗狗從小開始養的……我還小學的時候就有了，不知什麼時候開始一直綁著了。」

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進一步了解，才知道那隻狗狗被綁在沒有遮擋的地方，不管大太陽、下雨或是颱風天，屎尿也都沒人清，主人有天天去餵食，但不當飼養的狀況仍然持續著，鄰居無奈說，「終於有人通報了喔？應該兩三年前就要有人通報的，那時候狗狗看起來還很健康，不過你來晚了……」

▲「小七」在便利商店外被發現，正在徵求願意養牠的主人。



一個月前某一天，狗狗終於被放開了，「大概是被綁太久，腳都變形了不太能走，牠走到我田裡，就在那邊死了。我看到趕緊去叫她（主人）來把狗埋了，不要讓狗腐爛生蛆，這樣對狗也比較好，狗狗這樣也算解脫了，比一直綁在那邊受苦好。」

鄰居表示，狗狗像被關的死刑犯一樣，他們雖然知道是虐狗，但是因為是鄰居，不好說什麼，「我們都有養狗，知道這樣不對。」沒能救到小小生命的協會人員，只好在大雨中繼續往下一隻等待救援的狗狗前進。

▲狗狗「乖乖」的主人因病無法繼續照顧牠，目前徵求認養中。



防止虐待動物協會透過粉絲團呼籲，「飼養動物是一輩子的責任，也希望能有更多的人願意加入志工行列，看到有動物被虐待、不當飼養的情況，不但要挺身而出，更請盡早挺身而出，只要有心人人都可以是志工。」只是這次，對這隻狗狗來說，任何的協助都已經太遲了。

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