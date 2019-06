地鐵規定「狗要裝袋子」　她請出IKEA神袋一秒通關

▲超聰明的女飼主用IKEA購物袋「袋」狗狗進地鐵。(圖/翻攝自推特/xtop)

寵物小組/綜合報導

美國紐約地鐵有一個奇怪的規定,狗狗一定要用袋子裝起來,吉娃娃這種小型犬就算了,但這可考倒了那些養了中大型犬的飼主,去哪裡找能把家裡大隻汪星人塞進去的袋子?這位女飼主想到了好辦法。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

有位推特網友在紐約地鐵月台拍下一位女飼主的天才之舉,她把IKEA招牌的藍色購物袋剪出四個洞,分別讓狗狗的四隻腳穿進去,噹噹!超合身的狗狗專用袋就此完成,而且狗狗看起來非常怡然自得,絲毫沒有半點勉強。

拍下照片的是美國插畫家Christopher Sebela,他在推特PO出這張照片,還說「我最喜歡紐約的其中一件事情,就是養狗的人永遠會想辦法把狗狗帶上地鐵,用各種最細緻的手段。」

