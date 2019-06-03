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地鐵規定「狗要裝袋子」　她請出IKEA神袋一秒通關

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（圖／翻攝自推特／xtop）

▲超聰明的女飼主用IKEA購物袋「袋」狗狗進地鐵。（圖／翻攝自推特／xtop）

寵物小組／綜合報導

美國紐約地鐵有一個奇怪的規定，狗狗一定要用袋子裝起來，吉娃娃這種小型犬就算了，但這可考倒了那些養了中大型犬的飼主，去哪裡找能把家裡大隻汪星人塞進去的袋子？這位女飼主想到了好辦法。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

有位推特網友在紐約地鐵月台拍下一位女飼主的天才之舉，她把IKEA招牌的藍色購物袋剪出四個洞，分別讓狗狗的四隻腳穿進去，噹噹！超合身的狗狗專用袋就此完成，而且狗狗看起來非常怡然自得，絲毫沒有半點勉強。

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拍下照片的是美國插畫家Christopher Sebela，他在推特PO出這張照片，還說「我最喜歡紐約的其中一件事情，就是養狗的人永遠會想辦法把狗狗帶上地鐵，用各種最細緻的手段。」


▲還有聰明的飼主改造麻布袋。

有另外一位男飼主，則是用麻布袋把狗捆起來，像背側背包那樣把狗狗揹著，也讓人大呼超有創意，而這顯然已經是紐約狗飼主的共同難題，因為甚至還有一個IG帳號，專門用來上傳各種帶狗上地鐵的創意畫面。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 北美要聞紐約地鐵

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