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雪納瑞朵朵散步「坐著不動」　外泌體療法幫牠重拾輕快腳步

雪納瑞朵朵。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲朵朵例行檢查時，發現牠的不適有改善方法！（圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

10歲的雪納瑞朵朵原本很活潑，但某天變得不愛出門、出門散步常常坐下，飼主直覺朵朵突然「變乖」可能是老了，其實牠是身體不舒服。

飼主表示，朵朵原本超級有活力，每天都要出門散步，但慢慢變成走三步就停下來，也不吵不鬧越來越安靜，家人看朵朵「變乖」，覺得可能是年紀大了難免活力下降，直到例行健康檢查才知道朵朵是不舒服，幸好有解決方式。

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雪納瑞朵朵。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲朵朵原本很有活力，但隨著年紀變大也越來越不愛散步。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院獸醫師建議，朵朵可以使用外泌體注射療程照護，來提升生活品質。進行療程後，飼主發現朵朵越走越穩，不再常常停頓，對於出門躍躍欲試，精神跟互動也活潑很多，「牠還可以小跑步抬頭看著你，一邊搖尾巴，這是我好久沒看到的表情。」

獸醫師表示，很多年長狗狗會因慢性疼痛而逐漸喪失活動慾望，但不像人類會抱怨，牠們只是靜靜躲著、不吵不鬧，而飼主若能察覺毛孩出門意願變低、不太跳躍了、常常坐著舔後腳，「這些小小的行為，都可能是最早的『求救訊號』」。

雪納瑞朵朵。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲朵朵在外泌體治療後，又變得喜歡散步了。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院獸醫師說明，外泌體是由幹細胞分泌出的活性因子，具備抗發炎、促進修復、調節免疫等多重功能，適合應對像朵朵有隱性疼痛或慢性退化問題，而是對於不能長期服用止痛藥、也不喜歡吃保健品的高齡犬來說，這種方式能有效改善整體生活品質。

雪納瑞朵朵。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲朵朵現在身體舒服許多，又出現以前開心的表情。（圖／慈愛動物醫院提供）

關鍵字： 慈愛動物醫院再生醫療外泌體

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