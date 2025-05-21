母象喪子悲痛「打了3針麻醉才安撫」　成年大象通常1針有效

記者李依融／綜合報導

馬來西亞一頭幼象遭卡車撞死，母象守在一旁遲遲不肯離去，畫面讓許多人心碎。野生動物保護人員透露，通常成年象打一次麻醉就能安撫，但這頭母象打了2次麻醉仍寸步不離，直到注射第三劑麻醉才成功將牠帶離。

馬來西亞宜力森林保護區一隻小象突然衝出，卡車司機剎車不及撞上，造成小象當場死亡。這頭幼象年約5歲，體重約700公斤，而事發後母象想救出孩子，但怎麼嘗試都無法改變孩子離去的事實，牠只能在卡車邊不斷徘徊，畫面令人悲傷。

由於大象與卡車擋住道路，野生動物保護局必須將母象移至森林保護區，而當局官員表示，通常成年象打一次麻醉就會有效，但這頭母象打了2次麻醉還是堅持守護在寶寶身邊，最後只能打第三針，待母象失去力氣才順利移往森林保護區。

根據《光明日報》，這頭母象已被安置在森林保護區，並且依據植入的晶片來觀察，她已經融入其他的象群，而這頭母象仍年輕，更容易重新適應群體生活。此外幼象通常會跟隨母象到9至10歲，才會逐漸脫離母親的保護，公象約19、20歲成熟，母象則約14、15歲成熟。