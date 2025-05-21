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母象喪子悲痛「打了3針麻醉才安撫」　成年大象通常1針有效

@sinchewdaily 东西大道靠近蒂蒂旺沙休息站路段今晨发生罗里撞毙5岁小公象事故，由于母象紧挨着涉祸罗里久久不肯离开，事故一度造成交通严重堵塞。 霹州野生动物保护局局长尤索夫向星洲日报证实了罗里撞毙小象的事故，该局今晨3时30分接到投报后赶往现场查看，遭撞毙的小公象大约5岁。 他指出，野生动物保护局其实已经做了各种（尤其保护野象）的预防措施，当局在东西大道约17个路段安置布告牌，除此也与公共工程局合作在有关路段安装照明路灯，确保交通安全。 #星洲日报 #星洲网 #sinchewdaily #sinchew #sinchewtiktok #星洲tiktok #大象 #母象 #小象 #罗里 #撞毙 #守候 #不愿离开 #场面泪人 #痛失孩子 #东西大道 ♬ original sound - 星洲日报Sin Chew Daily ????????

記者李依融／綜合報導

馬來西亞一頭幼象遭卡車撞死，母象守在一旁遲遲不肯離去，畫面讓許多人心碎。野生動物保護人員透露，通常成年象打一次麻醉就能安撫，但這頭母象打了2次麻醉仍寸步不離，直到注射第三劑麻醉才成功將牠帶離。

馬來西亞宜力森林保護區一隻小象突然衝出，卡車司機剎車不及撞上，造成小象當場死亡。這頭幼象年約5歲，體重約700公斤，而事發後母象想救出孩子，但怎麼嘗試都無法改變孩子離去的事實，牠只能在卡車邊不斷徘徊，畫面令人悲傷。

由於大象與卡車擋住道路，野生動物保護局必須將母象移至森林保護區，而當局官員表示，通常成年象打一次麻醉就會有效，但這頭母象打了2次麻醉還是堅持守護在寶寶身邊，最後只能打第三針，待母象失去力氣才順利移往森林保護區。

根據《光明日報》，這頭母象已被安置在森林保護區，並且依據植入的晶片來觀察，她已經融入其他的象群，而這頭母象仍年輕，更容易重新適應群體生活。此外幼象通常會跟隨母象到9至10歲，才會逐漸脫離母親的保護，公象約19、20歲成熟，母象則約14、15歲成熟。

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關鍵字： 大象母象幼象

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