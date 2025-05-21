發狂郊狼飛撲狠咬　男「肉搏10分鐘」驚險屠狼：不是牠死就是我

▲男驚險搏鬥郊狼。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子在家附近散步時，突然遭到一隻發狂郊狼攻擊，他表示，郊狼當時就像是已經鎖定他一樣，跳到他身上猛烈攻擊，他為了自保不得不與郊狼展開生死搏鬥，緊緊勒住郊狼10分鐘才成功存活下來。

居住在北卡州羅克斯伯勒(Roxboro)的男子普利安(James Pulliam)表示，他17日晚上7時左右在家附近散步時，意外成為郊狼的攻擊目標，「我當時感覺好像有東西在看著我，郊狼像是要獵捕我」。

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普利安發現郊狼後，雖然試圖丟石頭、希望能幫助分散注意力，然而郊狼卻完全不害怕，直接飛撲到他身上狠咬。普利安表示，「我不得不把我的左手從郊狼的嘴中拔出來，後來我一直勒著牠的脖子，直到警察趕到」。

普利安表示，當下他為了生存下來，緊緊勒著郊狼的脖子約10分鐘，警察趕到現場時發現郊狼已經死亡，遺體後來送去化驗，證實染上狂犬病。

普利安也因為手部受傷送醫，幸好打了狂犬病疫苗後傷勢已經無礙，他因為徒手搏鬥郊狼意外成為爆紅人物，對此他表示，「別誤會我，我其實超害怕的，只是當時情況，不是牠死就是我亡」。當地政府建議，民眾若是遇到郊狼，可以丟擲網球等小物品或發出巨大噪音等方式，來驅趕動物。