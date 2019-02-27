子彈級殺手！海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養竟「敲爆魚缸..

▲半夜時魚缸竟破裂。（圖／翻攝自每日頭條，下同）



大陸中心／綜合報導

一名網友日前去釣魚時，無意間釣到一隻帶有綠色光澤外殼的「龍蝦」，和平常的蝦不太一樣，當下以為自己撿到寶，開心地帶回家養在魚缸中，結果發生超悲劇的後果。

據《每日頭條》報導，這位網友表示，半夜時他聽到魚缸發出「碰！碰！」的撞擊聲，接著就是一陣水滴落的聲音，沒想到魚缸竟然破了，白天捕到的龍蝦也逃跑無蹤。網友說，他和家人完全不清楚是什麼原因，心想如果家裡有寵物，還有可能牠們弄倒的，但是家裡並沒有養寵物，最後發現「兇手」竟然就是這隻蝦。

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原來他捕獲的這隻蝦即俗稱的皮皮蝦，全名叫蟬形齒指蝦蛄（Odontodactylus scyllarus），又稱雀尾螳螂蝦，由於外殼呈現淡淡綠色，因此台灣又稱為綠蝦蛄。雖然牠擁有美麗外表，但其實是海洋中的子彈級殺手，螯足出擊的速度最快可達1／1000秒，堪比.22口徑的子彈擊發初速，如果人類揮動手臂時能達到這種速度，就可以把一顆棒球丟到53公里外，可見綠蝦蛄「出拳」力道相當猛烈。

▲綠蝦蛄的外殼呈淡淡綠色。（圖／翻攝自每日頭條）



綠蝦蛄為肉食性生物，體長最小只有拇指大、最大能長到46公分，遇到危險時腹部會噴出無色液體來防衛，因此也有人稱牠為撒尿蝦。平時會躲在珊瑚或岩石縫中，再趁機用有力的前腳對獵物發動攻擊，一瞬間產生的衝擊力可以達到自身體重的2500倍，足以將螃蟹甚至是玻璃等硬物給刺穿。

此外，綠蝦蛄還擁有複眼，眼球上有幾百個切面，可以看到其他海洋生物3倍的視線範圍，只需要1隻眼就能算出與獵物的距離，更能感測到紫外線與偏振光，如此強勢的優點讓牠成為海洋中的掠食強者。