ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

不忍烏龜被活活壓裂殼…天才獸醫用舊胸罩完美修補　網友讚翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Central MS Turtle Rescue）

▲野生烏龜常常因各種天災人禍而受傷。（圖／翻攝自Facebook／Central MS Turtle Rescue）

寵物小組／綜合報導

對烏龜來說，龜殼不僅僅是一個覆蓋身體而已，更是保護器官軟組織的重要組成，一般的寵物烏龜非常安全，但是野生烏龜就沒有那麼幸運了，常見的火災、車禍，都可能讓牠們的龜殼破裂、危及生命。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

注意到野生烏龜龜殼受損的嚴重狀況，一個野生動物組織「Wildthunder Wildlife & Animal Rehabilitation & Sanctuary」想到超天才的方法，那就是用胸罩的背後扣來修復龜殼，當他們將第一個修復畫面PO上粉絲頁，立刻湧入了許多舊內衣捐贈，大家都想幫助受傷的烏龜

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自Facebook／Central MS Turtle Rescue）

▲碎裂的龜殼用胸罩扣子就能修補完美。

許多網友大讚獸醫的發想「這很天才！剛好又可以廢物利用。」「這東西我家很多耶，沒想到可以拿來救助小動物。」瞬間湧入的捐贈讓倉儲空間大爆炸，Wildthunder的工作人員都差點忙不過來，只好再度PO文「我們得到非常驚人的捐贈量，已經夠了！歡迎支持之後的其他募捐。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Central MS Turtle Rescue）

（圖／翻攝自Facebook／Central MS Turtle Rescue）

▲除了胸罩扣之外，拉鍊也是好材料。

關鍵字： 烏龜龜殼修復獸醫內衣胸罩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴狂擺動超療癒

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

汪被主人留在收容所…再也不敢抬起頭　不懂為什麼沒人..

萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

影／鯨魚遭活活斬尾…拖斷肢海中漂流　拼命掙扎卻只能..

影／汪流浪2年奇蹟尋回主人　衝進熟悉懷抱大哭：怎麼..

影／地鐵規定「狗要裝袋子」　她請出IKEA神袋一秒..

小灰貓可憐貌「帶我回家好嗎？」長大崩壞眼神死　網笑..

貴氣黑貓慘變「手風琴」媽爆氣　無辜爸：我說剃老虎造..

孤兒貓被母狗愛上一秒領養　小臉驕傲抬高高：這是我馬..

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩..

貓皇御駕他家樓頂生小孩　架攝影機偷拍才驚覺：這不是..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

不忍烏龜被活活壓裂殼…天才獸醫用神材料修補　網讚翻..

黑柴等丟球偷抬左腳欲暴衝　不小心「狂催油門」吐舌萌..

每次清貓砂都被踹！鏟屎官「背沉一下」火大抬頭：給我..

偷包包內三明治…汪喊「這是愛」　姊無言：我媽會故意..

315萬買隻貓！仙氣貓「深邃藍眼+完美臉型」超吸晴..

特別企劃／愛犬離世…夫妻在車上聞到「超臭屁味」卻不..

萌妹甜喊「鼻要偷ㄗ喔！」小手狂鏟飼料　媽：以後青仔..

直擊／奧萬大「蛇吞蛇」珍貴畫面　保育類「羽鳥氏帶紋..

叛逆灰鸚「國台語雙聲」狂嗆爸：再吵打你喔！　舉腳耍..

勤儉橘貓「洗碗機式撿菜尾」　掉地上也吃…每碗顧牢牢

響應韓國瑜號召！韓粉相約「76高雄見」　拒上77凱..

桃猿Lamigo宣布轉賣　郭台銘證實「居中安排」：..

不忍烏龜被活活壓裂殼…天才獸醫用神材料修補　網讚翻..

溫網／謝淑薇雙打首輪59分鐘收工　只讓對手拿3局晉..

25歲警遭刺殉職！資深台鐵員工揭難處「別主動驗票」..

溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她..

觀察／柯文哲打安全牌維繫雙城論壇　挺進台商大本營打..

最高判刑219年！　台裔教授石宇琦送美軍事機密到中..

解放軍元級潛艦馬祖浮出　前海軍艦長：不要看到黑影就..

中美空軍抗戰文物特展　忠實呈現飛虎隊光榮戰史

寵物動物熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

被爸強壓親親！柴完美演繹眼神死

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

樹上掉2片貝殼　網見本尊萌翻！

奧萬大「蛇吞蛇」珍貴畫面直擊

芒果攤萌老闆竟「顧店顧到睡著」

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

店貓太肥喊出胖子　她秒被揍見血

叛逆灰鸚鵡狂嗆爸：再吵打你喔！

讀者迴響

熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

被爸強壓親親！柴完美演繹眼神死

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

樹上掉2片貝殼　網見本尊萌翻！

奧萬大「蛇吞蛇」珍貴畫面直擊

芒果攤萌老闆竟「顧店顧到睡著」

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

店貓太肥喊出胖子　她秒被揍見血

叛逆灰鸚鵡狂嗆爸：再吵打你喔！

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面