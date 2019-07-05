▲野生烏龜常常因各種天災人禍而受傷。（圖／翻攝自Facebook／Central MS Turtle Rescue）

寵物小組／綜合報導

對烏龜來說，龜殼不僅僅是一個覆蓋身體而已，更是保護器官軟組織的重要組成，一般的寵物烏龜非常安全，但是野生烏龜就沒有那麼幸運了，常見的火災、車禍，都可能讓牠們的龜殼破裂、危及生命。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

注意到野生烏龜龜殼受損的嚴重狀況，一個野生動物組織「Wildthunder Wildlife & Animal Rehabilitation & Sanctuary」想到超天才的方法，那就是用胸罩的背後扣來修復龜殼，當他們將第一個修復畫面PO上粉絲頁，立刻湧入了許多舊內衣捐贈，大家都想幫助受傷的烏龜。

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▲碎裂的龜殼用胸罩扣子就能修補完美。



許多網友大讚獸醫的發想「這很天才！剛好又可以廢物利用。」「這東西我家很多耶，沒想到可以拿來救助小動物。」瞬間湧入的捐贈讓倉儲空間大爆炸，Wildthunder的工作人員都差點忙不過來，只好再度PO文「我們得到非常驚人的捐贈量，已經夠了！歡迎支持之後的其他募捐。」

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▲除了胸罩扣之外，拉鍊也是好材料。