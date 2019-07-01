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汪被主人留在收容所…再也不敢抬起頭　不懂為什麼沒人愛牠了

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（圖／翻攝自Facebook／Humane Society for Hamilton County）

▲里特就這樣一直低著頭，思考著主人為什麼不見了。（圖／翻攝自Facebook／Humane Society for Hamilton County）

寵物小組／綜合報導

棄養寵物有很多理由，最令人傷心的理由不是不愛了，而是沒辦法愛了，里特（Ritter）原本和主人一家快樂的生活在美國印第安那州的漢米爾頓，但就在最近，主人家中發生變故，無法再養狗了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

雖然這令他們很傷心，但里特的主人只好將牠和另一隻狗兄弟寇奇（Corky）送到收容所，當里特被送到收容所時，牠顯得很困惑，不知道為什麼主人把牠放在那裡就走了，牠呈現石化狀態，頭低低的抬不起來，非常傷心。

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（圖／翻攝自Facebook／Humane Society for Hamilton County）

▲里特找到新主人的當下，和原本的樣子完全不一樣了。

收容所人員說，里特一直待在自己的狗窩裡，唯一做的事情就是坐著，眼神渙散地盯著牆，幸好收容所的人都很關心牠，看到牠這樣子非常不捨，於是在臉書PO出里特的悲傷照，希望有人能好好愛牠，而這篇貼文被轉分享了3000多次。

這時候蘇菲（Sophie Spenia）出現了，她一直都想養狗，但等到她買了第一間房子，就開始每天都檢查這家收容所的臉書頁面，這天她看到里特悲傷的表情，知道就是牠了。他們第一次見面時，里特就把頭放在蘇菲大腿上，於是，他們現在過著幸福快樂的日子，一點都不令人意外。

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（圖／翻攝自Facebook／Humane Society for Hamilton County）

（圖／翻攝自Facebook／Humane Society for Hamilton County）

▲直到新主人帶牠上車，里特才終於相信自己要幸福了。

關鍵字： 北美要聞收容所棄養認養

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