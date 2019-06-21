馬戲團小熊賣藝騎摩托車　「不小心失誤」從脖子被抓起來痛揍

▲小熊被逼著騎摩托車取悅人類。（圖／翻攝自Facebook／Animals Asia）

寵物小組／綜合報導

熊在大自然界是威風凜凜的獵食者，但當牠們淪落到馬戲團賣藝求生時，恐懼模樣卻令人非常心酸。一段影片記錄了棕熊從馬戲團被救出後，重獲自由時不可置信的表情，眼神仍充滿驚恐。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這2隻小熊是一對姊妹花，原本在越南的一個馬戲團過著悲慘生活，被迫在舞台上騎摩托車、一不小心掉下車，就要被從脖子抓起來修理，受虐畫面令人看了難以承受。所幸就在賣藝生涯中，牠們遇到保育團體，順利被救出，再也沒有人能傷害牠們了。

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▲一旦做錯，就會被抓著脖子修理。



之後2隻小熊被送到亞洲動物保育中心，因為牠們很小就離開母親的身邊，沒有學到野外求生的必備技能，一旦被野放，很有可能就活不下去，於是餘生都會在保護區中度過。當牠們第一次被送到那裡時，從籠中出來的表情非常不可置信，在旁邊目睹的志工說，「牠們對外界感到好奇，而且被迷住了，但也很容易受到驚嚇，害怕這一切不是真的。」

馬戲團虐待動物的行為正逐漸受到重視，有許多團體都在努力從馬戲團手中救出受虐的動物，未來獲得自由的動物將會越來越多。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲2隻小熊從受虐到獲得自由，表情轉變令人心酸。