萌汪爽趴頭等艙「獨佔一個座位」驚呆老百姓　看到這咖行李箱懂了

▲狗狗坐在頭等艙、還有一個自己的座位，這是什麼畫面？（圖／翻攝自Facebook／April Easterwood Thornton）

寵物小組／綜合報導

我們常能看到飼主帶著愛犬在各種交通工具上出沒，但是帶狗上飛機就很少見了。近日一名女乘客在飛機座位上見到一隻小狗，當下感到非常意外，因為這隻小狗不是坐在普通的座位，而是頭等艙。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

‎艾波（April Easterwood Thornton）最近搭機從美國喬治亞州亞特蘭大出發，前往紐澤西州紐瓦克旅行。當時她上機後，把隨身行李拖到自己的座位上時，沒想到經過頭等艙時，竟發現座位上坐著一隻毛茸茸的小狗，「我很驚訝牠有一個自己的位置，我從來沒見過這景象。」

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▲看到這咖行李箱，她瞬間明白主人對狗狗的愛了。



艾波原本以為這是一隻服務犬、正在陪伴牠的主人，但這隻小狗明顯不是在從事任何工作，而是單純享受著這個一流的座位。隨後她走回經濟艙，狗狗的目光也如影隨形，艾波說，「看起來這不是牠第一次坐頭等艙，因為牠看起來非常自在，而且飛行途中完全沒叫。」

想必這是一隻在主人心目中非常重要的狗狗，值得一個頭等艙的座位。但直到艾波下機之後才明瞭這件事，因為她又看到了那隻狗，這次是出現在一個行李箱上，原來牠的主人還特地訂製了狗狗的行李箱，這的確是一隻非常特別的狗。

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▲艾波拍下這一對驚人的主人與狗。