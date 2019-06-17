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染鸚鵡喙羽症…再也飛不動　「沒毛鳥兒」跩臉拒穿衣服：我很美

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（圖／翻攝自IG／blondie_thelovebird）

▲小時候的Blondie是一隻很漂亮的黃色鸚鵡。（圖／翻攝自IG／blondie_thelovebird）

寵物小組／綜合報導

Blondie是一隻全身沒有半根羽毛的小鸚鵡，牠不是天生如此，而是患有鸚鵡喙羽症（PBFD, Psittacine Beak & Feather Disease）而導致全身光禿禿，儘管沒有羽毛讓牠無法飛翔，但牠並不因此自卑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

事實上，Blondie的名字有著「金髮女郎」的意思，當時牠才剛來到委內瑞拉的這一個家庭，全身都是美麗的黃色羽毛，因此得名，但隨著牠慢慢長大，身上的羽毛卻開始一叢一叢的掉落，家人搞不懂為什麼會這樣，而且牠漸漸無法飛了，但獸醫只說這是因為壓力大，Blondie自己把羽毛拔掉了。

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（圖／翻攝自IG／blondie_thelovebird）

▲Blondie一點都沒有因為外表而自卑。

後來Blondie連頭頂的毛都開始掉落，但牠根本不可能拔下自己頭上的毛，Blondie的主人在網路上看到另一隻叫做Rhea的鸚鵡，和牠有著一模一樣的外表，才知道牠們有一樣的鸚鵡喙羽症，Blondie偶爾會因為太冷而感冒，但牠拒絕穿上衣服，每天用驕傲的臉走來走去，一點都不自卑。

Blondie的主人擔心牠生病，於是想到辦法，幫牠準備了一個玩偶，當牠想睡覺時就會鑽到玩偶裡取暖，超級可愛，現在牠3歲了，除了沒有羽毛之外，牠仍然是一隻快樂的小鳥。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自IG／blondie_thelovebird）

（圖／翻攝自IG／blondie_thelovebird）

▲除了沒有羽毛之外，Blondie就是一隻可愛的小鳥。

（圖／翻攝自IG／blondie_thelovebird）

（圖／翻攝自IG／blondie_thelovebird）

▲Blondie不穿衣服，晚上睡覺的時候會鑽進玩偶裡取暖。

關鍵字： 鸚鵡鸚鵡喙羽症掉毛

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