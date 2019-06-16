ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貴氣黑貓慘變「手風琴」媽爆氣　無辜爸：我說剃老虎造型

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自IG／ollietheslinkycat）

▲原本貴氣十足的Oliver，理毛回來之後竟然變成手風琴造型。（圖／翻攝自IG／ollietheslinkycat）

寵物小組／綜合報導

每到熱呼呼的夏天，社群網站上最常出現貓咪狗狗被剃成各種超難駕馭的造型，這隻黑貓就是今年最爆笑的受害者。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

黑色長毛公貓Oliver擁有一身滑順閃亮的「秀髮」，日前牠也難逃長毛貓夏天剃毛的宿命，在排了2個月後總算輪到牠，但小主人Caitlin Christine卻收到媽媽傳來的咆哮簡訊。Caitlin Christine分享簡訊截圖，媽媽氣瘋表示，「我真的要殺了你爸！要等兩個月的寵物美容最後變這樣？？Oliver看起來非常可笑！」底下還附上一張Oliver的最新照片。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自IG／ollietheslinkycat）

▲媽媽傳來大爆氣的簡訊，怒吼說要殺夫。

原來貴氣十足的Oliver變成一圈一圈的手風琴造型，讓Caitlin快笑死，她將照片PO上推特，還說「其實我們都滿喜歡Oliver的新造型，只是我媽真的很不爽。」

後來Caitlin補充，她問爸爸到底跟美容師說了什麼，爸爸無辜說，「我說『我想要像老虎那種條紋造型，交給你了。』就變這樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自IG／ollietheslinkycat）

▲爸爸無辜說，他理想中的樣子是老虎的條紋造型。

（圖／翻攝自IG／ollietheslinkycat）

（圖／翻攝自IG／ollietheslinkycat）

（圖／翻攝自IG／ollietheslinkycat）

▲Oliver的手風琴造型，不管從哪個角度看都很母湯。

關鍵字： 寵物美容老虎長毛貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／地鐵規定「狗要裝袋子」　她請出IKEA神袋一秒..

小灰貓可憐貌「帶我回家好嗎？」長大崩壞眼神死　網笑..

汪翻肚朝天…把主人嚇壞秒探呼吸　搞半天原來只是沒電..

搬進新家卻大尖叫…30天份屎糊滿整間房　「屎作俑者..

帶愛貓陪送貨卻遇火災　在財物和貓咪之間…他選了不後..

噩夢場景！3.3米巨鱷撞破玻璃闖民宅　「發酒瘋」鬧..

刺蝟界川普！柔順金髮有夠搭　一見鏡頭就燦笑超得人疼

天生沒眼皮的喵永遠無法閉眼　她及時出現…發願愛牠一..

拒絕虐待！馬戲團首創沒動物的表演　觀眾驚：可以放獨..

這隻林志玲還沒嫁！神美喵氣質宛如女王降臨　綠眼睛會..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

超萌「聲控」開關燈！ 柴驕傲回眸　媽一下令...房..

台灣黑熊中「山豬吊」2度斷掌！　左手腫脹長蛆.....

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：..

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作.....

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必..

找到喵喵開關！主人用生命揉鼻 橘貓爽到瞇眼定格..

黑汪偷吃蛋糕椅上都是屑屑！被抓包下秒叼玩具謝罪：原..

正要被宰來吃！超狂母雞衝到23樓待7天...墜至1..

半夜尿好急～老練黑柴「爬進貓砂盆解放」...完全被..

東寵蘆竹店義診爆滿！犬貓常見4病症　陳正倫：3成品..

小黃卡車輪「猙獰倒地」　他嚇得下車被「假碰瓷」笑翻

坐下才能開飯！流氓貓太餓等不及　「單手冰豆」飼料全..

牧羊犬玩疊疊樂懸10秒　突開外掛「連抽3根」一臉淡..

無尾熊忘情「仰天求偶叫」...下秒被口水嗆到！腦羞..

男童被「送子鳥」張嘴含頭　網配旁白：原來貨落在這...

貴氣黑貓慘變「手風琴」媽爆氣　無辜爸：我說剃老虎造..

潑猴亂入全家福2秒落跑　她拉近照片驚見超沒品手勢

台南市長獎頒獎典禮首場六甲國小登場　黃偉哲對畢業生..

全球最美遊船飯店在花蓮！理想大地新玩法　獨木舟、滑..

BTS霸氣防黃牛！　6000人站門外崩潰「有票進不..

馬俊麟公開一日三餐「手寫食譜」！　打破迷思：晚餐才..

台鐵又傳事故！斗南站1女摔落月台遭撞　上下行列車延..

12星座誰容易閃婚？天蠍愛上了就很果決、牡羊手刀先..

影／華倫夫婦靈異博物館「安娜貝爾突出現」　CHAM..

有台灣最夢幻早餐！礁溪老爺酒店「雲天自助餐廳」重新..

漁電共生太陽能板有毒？　日本眾議員訪七股：科學的事..

鎮所警犬「阿樂」警察節病逝　副所長慟：人生第3次大..

寵物動物熱門新聞

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

狗衝出遭重機撞死　騎士受傷找主..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

驚悚火牛節！牠痛苦飛奔火卻越燒..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

走失2年　貓咪出現在收容所

貓咪霸佔機車　萌喊一聲讓網淪陷

2公尺蛇半夜爬上床頭　婦人嚇壞

主人帶眼瞎貓去收容所找朋友！

柴剃毛頭留心形撞臉「孫悟空」！

台灣黑熊「踩中山豬吊」2度斷掌

貓咪護衛隊下雨也要接奴才返家！

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

走失2個月重逢！汪激動飛撲全家

讀者迴響

熱門新聞

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

狗衝出遭重機撞死　騎士受傷找主..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

驚悚火牛節！牠痛苦飛奔火卻越燒..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

走失2年　貓咪出現在收容所

貓咪霸佔機車　萌喊一聲讓網淪陷

2公尺蛇半夜爬上床頭　婦人嚇壞

主人帶眼瞎貓去收容所找朋友！

柴剃毛頭留心形撞臉「孫悟空」！

台灣黑熊「踩中山豬吊」2度斷掌

貓咪護衛隊下雨也要接奴才返家！

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

走失2個月重逢！汪激動飛撲全家

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

超萌「聲控」開關燈！ 柴驕傲回眸　媽一下令...房間秒變暗又變亮XD

台灣黑熊中「山豬吊」2度斷掌！　左手腫脹長蛆...眼神無助躺地

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面