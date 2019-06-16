貴氣黑貓慘變「手風琴」媽爆氣　無辜爸：我說剃老虎造型

▲原本貴氣十足的Oliver，理毛回來之後竟然變成手風琴造型。（圖／翻攝自IG／ollietheslinkycat）

寵物小組／綜合報導

每到熱呼呼的夏天，社群網站上最常出現貓咪狗狗被剃成各種超難駕馭的造型，這隻黑貓就是今年最爆笑的受害者。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

黑色長毛公貓Oliver擁有一身滑順閃亮的「秀髮」，日前牠也難逃長毛貓夏天剃毛的宿命，在排了2個月後總算輪到牠，但小主人Caitlin Christine卻收到媽媽傳來的咆哮簡訊。Caitlin Christine分享簡訊截圖，媽媽氣瘋表示，「我真的要殺了你爸！要等兩個月的寵物美容最後變這樣？？Oliver看起來非常可笑！」底下還附上一張Oliver的最新照片。

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▲媽媽傳來大爆氣的簡訊，怒吼說要殺夫。



原來貴氣十足的Oliver變成一圈一圈的手風琴造型，讓Caitlin快笑死，她將照片PO上推特，還說「其實我們都滿喜歡Oliver的新造型，只是我媽真的很不爽。」

後來Caitlin補充，她問爸爸到底跟美容師說了什麼，爸爸無辜說，「我說『我想要像老虎那種條紋造型，交給你了。』就變這樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲爸爸無辜說，他理想中的樣子是老虎的條紋造型。

▲Oliver的手風琴造型，不管從哪個角度看都很母湯。