孤兒貓被母狗愛上一秒領養　小臉驕傲抬高高：這是我馬麻

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（圖／翻攝自Facebook／Jamie Myers）

▲一開始Nala被一隻貓媽媽收養，日子很幸福。（圖／翻攝自Facebook／Jamie Myers）

寵物小組／綜合報導

宇宙中最強大的力量是母愛，跨越種族的愛更是稀有難得，但就在最近，美國就出現了這感人的故事，3個月前，一隻小奶貓被人發現困在充滿泥濘的巷子裡，當時牠才剛出生，但身邊不見媽媽的蹤影，最後被人送到華盛頓的一間動物收容所。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

收容所職員將小貓取名叫Nala，安排給所內義工家裡、一隻也才剛生產的中途母貓Maddie收養，幸好Maddie也很喜歡Nala，無微不至的照顧牠、其他奶貓也很樂意接受新的妹妹加入，只可惜沒過多久，Maddie就被人認養，無法再照顧這些小貓。

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（圖／翻攝自Facebook／Jamie Myers）

▲可惜新的貓媽媽很快就找到家，不能再照顧Nala。

幸好這時，收容所義工又馬上想到新的出路，另一隻母狗Izzy最近也才剛當媽媽，雖然有點冒險，但是也值得一試，幸運的是，Izzy立刻就接受了Nala，總是把牠攬在懷裡，對待牠就像對其他的狗寶寶一樣沒有分別。或許是從兩位新媽媽那裡得到了幸運，就在Izzy把Nala養大之後沒多久，就有人願意認養牠，接手給牠一個完美的新家。

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（圖／翻攝自Facebook／Jamie Myers）

（圖／翻攝自Facebook／Jamie Myers）

（圖／翻攝自Facebook／Jamie Myers）

▲Nala有了狗媽媽疼愛，還多了好多狗兄弟姊妹。

關鍵字： 北美要聞美國收容所奶貓認養

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