6歲喵罹「鬆皮症」…全身皮膚連眼皮都鬆弛　卻奇蹟被愛上

▲托比罹患罕病，全身皮膚都呈現鬆弛狀態。（圖／翻攝自IG／tummyandgummy）

寵物小組／綜合報導

初次見到英國短毛貓托比（Toby）的人可能會猜牠大概是15歲以上的老年貓，但其實牠今年才6歲，但卻有著不平凡的外表，一身鬆弛的皮膚，連眼皮都乾巴巴的垂在眼睛前面，讓人看了很不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

事實上，托比得了罕見的疾病Ehlers-Danlos，俗稱鬆皮症，又稱橡皮人症候群（rubber man syndrome），為一種先天結締組織遺傳病，得了這種病的人類或動物，因為天生缺乏膠原蛋白，皮膚會異常鬆弛、脆弱。

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▲托比老態龍鍾的外貌，卻讓新主人覺得非常可愛。



特別的外表已經讓托比很難找到新家了，牠還有一個秘密，非常依戀牠的7歲黑白貓哥哥昆頓（Quinton），昆頓也因病失去全口牙齒，兄弟倆淪落到收容所，而且找到新家的未來遙遙無期。幸好就在這個時候，牠們未來的主人正好在RSPCA網站上看到牠們，當下就下定決心，要帶牠們回家。

新主人才剛失去年老的愛貓，遭受打擊之際，決定要給其他特殊的貓咪機會，於是就看到了托比兄弟，在遇到托比之前，他們從來不知道有這種疾病，但幸好他們覺得托比非常可愛，甚至還創立了IG專頁，紀錄牠們的日常。

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▲托比還有一個感情很好的哥哥名叫昆頓。