ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

6歲喵罹「鬆皮症」…全身皮膚連眼皮都鬆弛　卻奇蹟被愛上

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自IG／tummyandgummy）

▲托比罹患罕病，全身皮膚都呈現鬆弛狀態。（圖／翻攝自IG／tummyandgummy）

寵物小組／綜合報導

初次見到英國短毛貓托比（Toby）的人可能會猜牠大概是15歲以上的老年貓，但其實牠今年才6歲，但卻有著不平凡的外表，一身鬆弛的皮膚，連眼皮都乾巴巴的垂在眼睛前面，讓人看了很不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

事實上，托比得了罕見的疾病Ehlers-Danlos，俗稱鬆皮症，又稱橡皮人症候群（rubber man syndrome），為一種先天結締組織遺傳病，得了這種病的人類或動物，因為天生缺乏膠原蛋白，皮膚會異常鬆弛、脆弱。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自IG／tummyandgummy）

▲托比老態龍鍾的外貌，卻讓新主人覺得非常可愛。

特別的外表已經讓托比很難找到新家了，牠還有一個秘密，非常依戀牠的7歲黑白貓哥哥昆頓（Quinton），昆頓也因病失去全口牙齒，兄弟倆淪落到收容所，而且找到新家的未來遙遙無期。幸好就在這個時候，牠們未來的主人正好在RSPCA網站上看到牠們，當下就下定決心，要帶牠們回家。

新主人才剛失去年老的愛貓，遭受打擊之際，決定要給其他特殊的貓咪機會，於是就看到了托比兄弟，在遇到托比之前，他們從來不知道有這種疾病，但幸好他們覺得托比非常可愛，甚至還創立了IG專頁，紀錄牠們的日常。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自IG／tummyandgummy）

（圖／翻攝自IG／tummyandgummy）

▲托比還有一個感情很好的哥哥名叫昆頓。

關鍵字： 英國RSPCA罕病鬆皮症貓咪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

路邊見貓屍？他停下想幫善後　下秒牠頭抬起怒瞪：過路費！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

噩夢場景！3.3米巨鱷撞破玻璃闖民宅　「發酒瘋」鬧..

刺蝟界川普！柔順金髮有夠搭　一見鏡頭就燦笑超得人疼

影／地鐵規定「狗要裝袋子」　她請出IKEA神袋一秒..

帶愛貓陪送貨卻遇火災　在財物和貓咪之間…他選了不後..

小灰貓可憐貌「帶我回家好嗎？」長大崩壞眼神死　網笑..

爸睡醒發現假牙消失！　萌汪轉頭「8顆牙燦笑」全家笑..

黑麻糬出門散步！大媽酸「養這個會被笑」伸手大力戳3..

影／3公斤王錦蛇臟器外露「籠內哭泣」　獸醫師嘆：可..

幼貓受困11樓陽台　已4天無進食...害怕縮角落不..

出門前下大雨！傲嬌二哈等到「耐心值歸零」　雨停後發..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

三花貓「餅乾當枕頭」睡零食架上　躺著討摸：整間雜貨..

點心當前...飢餓柴等到口水狂滴 聽到開動卻猶豫..

美喵懷孕被棄養...愛媽好心收留　獲得驚喜回禮「超..

奴才「敲罐罐」暗示該吃飯　睡覺貓皇秒醒：有吃的我可..

吃飽秒衝廚房上演與餓的距離　喵昏倒地上瞇眼裝受虐：..

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽..

「比壞人難抓」搞得滿頭大汗！　台南警充當牧羊人助羊..

最棒畢業禮物！師帶學生到寵物店　動手搓泡泡體…驗幫..

飯碗被搶！小阿金「頭頂貓屁屁」阻止被無視：那是我的..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷..

6歲喵罹「鬆皮症」…全身皮膚連眼皮都鬆弛　卻奇蹟被..

睡覺被吵醒...奶喵扯開嗓狂叫抱怨　最後1秒突然斷..

粉絲傻瓜！　黑道柴聽到「要辦見面會」秒變溫柔答：好..

她吼一串「嗚哈嗆碰」神聲控巨毛蟲　網肚痛：妳聲音比..

才剛吃完1大碗飯...黑嘴汪「廚房坐15分鐘」搖尾..

曾把媽咬到縫10針！　猛獸汪眼神變了...燦笑撒嬌..

爸抱起小貓又親又吸！　罹患「貓毒末期」網笑：無藥可..

外媒指我國壽險買太多美債「影響Fed利率」　金管會..

感情糾紛遭挾持！女從楊梅被載到花蓮七星潭　借手機求..

商業周刊／從史上第一次稀土禁運戰　看美日台防線

長老教會背書：蔡英文高度肯定並歡迎達賴喇嘛、熱比婭..

交通部航港局長人選出爐！　由港務公司總經理郭添貴接..

iOS 13程式碼透玄機　疑推出物品追蹤新配件

大S爆汪小菲挑撥「小S害妳」　猛道歉：原來老公說真..

與司機站一起抗台鐵！尤振仲等3人被起訴...董家大..

大野狼國際書展24小時免費逛！最低1折超狂　地方媽..

無瀏海全螢幕「翻轉式相機」　華碩ZenFone 6..

寵物動物熱門新聞

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

3公斤王錦蛇重傷哭泣　獸醫師嘆

幼貓受困11樓陽台　已4天無進..

出門前下大雨！二哈等到氣炸發飆

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

石虎寶寶遭路殺　「屍體都拼湊不..

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

汪淚眼找爸哭訴　肇事柴淡定沒在..

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

一張圖看出狗超偏心！見男友就笑

公園撞見烏鴉無聊一面　看起來超..

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

讀者迴響

熱門新聞

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

3公斤王錦蛇重傷哭泣　獸醫師嘆

幼貓受困11樓陽台　已4天無進..

出門前下大雨！二哈等到氣炸發飆

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

石虎寶寶遭路殺　「屍體都拼湊不..

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

汪淚眼找爸哭訴　肇事柴淡定沒在..

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

一張圖看出狗超偏心！見男友就笑

公園撞見烏鴉無聊一面　看起來超..

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

漂亮姐姐就搭訕！阿北來買就不理

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

三花貓「餅乾當枕頭」睡零食架上　躺著討摸：整間雜貨店都是我的

點心當前...飢餓柴等到口水狂滴 聽到開動卻猶豫：只有1顆內QQ

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面