萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

▲看到這樣的眼神，很難不對牠心軟啊！（圖／翻攝自Facebook／Laci Reamer）

寵物小組／綜合報導

3個月前，當新主人從收容所把8歲的貓咪休伯特（Hubert）帶回家時，還不知道懷中的這傢伙如此「奔放」，儘管收容所曾經警告過她，休伯特是一隻還有精神、有個性的貓咪。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

新主人拉希（Laci Reamer）一回到家，立刻就發現儘管休伯特非常喜歡新家軟綿綿的沙發、和各種好玩的玩具，但牠就是無法克制自己的野性慾望，總是一直想逃跑，而且牠的方式是跟蹤各種來到牠們家的人，然後趁他們開門的時候閃電竄出門。

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▲主人特地貼了告示「不要被牠騙了！」



休伯特曾經成功過一次，那次牠跑到人行道上，卻一下就被發現，主人笑說「實在很難忽略那裡有一隻那麼胖的貓咪。」後來休伯特改用新招，牠趴在窗戶上，對著外頭拋出可憐兮兮的表情，就像在說「來人啊！放我出去」，逼使主人回擊。

主人貼上告示「不管這隻貓跟你說了什麼，絕對不要放牠出去，牠是騙子，牠根本就不是放養的貓咪。」許多人路過，還特地上前看告示，接著發現一旁的休伯特，立刻就笑了出來，甚至還有貨運司機敲門告訴主人，他有多喜歡這張告示，完美防堵了休伯特的逃跑計畫。

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▲雖然家裡的日子很舒服，但休伯特就是忍不住逃跑。