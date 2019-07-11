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一群醉漢叫Uber…司機正準備拒載　原來正版乘客是受傷的小鳥

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（圖／翻攝自Facebook／Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah）

▲Uber司機正準備拒載醉客時，發現原來真的要搭車的是這隻受傷的小鳥。（圖／翻攝自Facebook／Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah）

寵物小組／綜合報導

當你喝得爛醉不想開車，Uber就是你的好朋友，但對於Uber司機來說，醉客可能是最不受歡迎的客人前三名。美國一位Uber司機看到一群醉漢叫車，正準備要開口拒載時，發生了超展開的劇情。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

克莉絲蒂（Christy Guynn）是位在美國猶他州開Uber的女司機，某天晚上到達叫車地點，看到3、4個醉漢，手裡還拿著啤酒，她想「喔不，這些傢伙會上我的車，他們會知道不能在車上喝酒嗎？」正當克莉絲蒂在考慮是否要拒載時，發現他們手裡拿的東西。

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（圖／翻攝自Facebook／Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah）

▲受傷的小鳥幸運遇上願意幫牠叫Uber的好人。

那是一隻受了傷的小鳥，原來這群男子聚餐完，發現牠受傷了飛不動，所有人都不知道拿牠怎麼辦，突然有人提議叫Uber送到收容所，所有人第一時間以為他在開玩笑，但轉念一想「對啊，為什麼不行？我們可以付錢。」於是就叫了克莉絲蒂的車。

這隻小鳥成為克莉絲蒂這趟車程唯一的乘客，牠被送到收容所之後得到了及時的護理，現在一切都好，這個可愛的小故事也成了「開車不喝酒，喝酒不開車」的最佳示範。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 北美要聞猶他州野鳥uber

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