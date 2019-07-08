不准擋路！暴怒鸚鵡狂摧毀防鳥裝置　網笑：嘴巴好像有在罵髒話

▲鸚鵡狂暴拆除防鳥裝置的畫面，讓網友都笑翻。（圖／翻攝自Facebook／Isaac Sherring-Tito）

寵物小組／綜合報導

「車怒族」指平常的好好先生，一開車上路就會瞬間換成狂暴人格的族群，這裡有一隻鸚鵡，可能也有類似症狀，最近有一位網友在澳洲拍下牠沿路狂罵髒話的樣子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

搞笑事件發生在澳洲的新南威爾士郡，埃薩克（Isaac Sherring-Tito）正走在街上，卻發現頭頂有東西不斷掉下來，抬頭才發現那是一隻鳳頭鸚鵡，沿著窗台往前走、沿路不停拆下住戶用來防鳥的尖刺裝置，表情非常猙獰。

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後來埃薩克將這段影片PO上推特，才知道那隻鸚鵡是當地的「名鳥」，正是以這樣暴力拆除的動作而聞名，有網友笑說「或許牠只是把屬於牠的土地從人類那裡拿回來而已。」「我彷彿可以聽到牠的嘴裡不停飆出髒話。」「看起來牠不是好惹的。」

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Fuck the police For licensing and usage, Contact Licensing@viralhog.com 由 Isaac Sherring-Tito 發佈於 2019年7月1日 星期一

▲原來這隻鸚鵡是當地的名鳥，鄰居都認識牠。