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每天要飯的浪浪失蹤1個月　再出現時竟是託孤…暖情侶一起帶了

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（圖／翻攝自推特／ivieyogi）

▲瑪麗回到恩人家時，帶了剛出生的寶寶回來。（圖／翻攝自推特／ivieyogi）

寵物小組／綜合報導

新生命的誕生總讓人無限喜悅，對於這對夫妻而言，這個小生命更是特別的存在。艾薇（Ivie）和男友傑森（Jason）去年開始就一直在餵一隻附近的野貓，還將牠取名叫瑪麗（Mary）。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

可愛的瑪麗每天都到艾薇家報到，甚至還會在門口等他們下班，不過有一天開始，瑪麗突然不再出現，他們非常擔心q怕牠出車禍，或發生其他事故；直到一個月後，瑪麗回來了，還帶了一個驚喜。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自推特／ivieyogi）

▲用這種眼神看人，誰能拒絕！

原來那是一隻和瑪麗一樣是黑白色的小貓，夫妻倆推測，這段時間瑪麗就是去生小孩了，和瑪麗小別勝新婚的艾薇和傑森討論後，決定收養這對母子，不再讓牠們為了生活風吹雨打，最重要的是，先帶瑪麗去結紮，小貓也需要檢查身體。

幸好一切順利，瑪麗母子順利入住新家，正式成為艾薇和傑森的喵星人，而艾薇事後在推特PO出瑪麗「託孤」的畫面，也讓網友感動大呼「命中註定就是你們！」「好棒的結局。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤



關鍵字： 託孤喵星人浪浪流浪貓

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