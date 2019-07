每天要飯的浪浪失蹤1個月　再出現時竟是託孤…暖情侶一起帶了

▲瑪麗回到恩人家時,帶了剛出生的寶寶回來。(圖/翻攝自推特/ivieyogi)



寵物小組/綜合報導

新生命的誕生總讓人無限喜悅,對於這對夫妻而言,這個小生命更是特別的存在。艾薇(Ivie)和男友傑森(Jason)去年開始就一直在餵一隻附近的野貓,還將牠取名叫瑪麗(Mary)。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

可愛的瑪麗每天都到艾薇家報到,甚至還會在門口等他們下班,不過有一天開始,瑪麗突然不再出現,他們非常擔心q怕牠出車禍,或發生其他事故;直到一個月後,瑪麗回來了,還帶了一個驚喜。

▲用這種眼神看人,誰能拒絕!



原來那是一隻和瑪麗一樣是黑白色的小貓,夫妻倆推測,這段時間瑪麗就是去生小孩了,和瑪麗小別勝新婚的艾薇和傑森討論後,決定收養這對母子,不再讓牠們為了生活風吹雨打,最重要的是,先帶瑪麗去結紮,小貓也需要檢查身體。

幸好一切順利,瑪麗母子順利入住新家,正式成為艾薇和傑森的喵星人,而艾薇事後在推特PO出瑪麗「託孤」的畫面,也讓網友感動大呼「命中註定就是你們!」「好棒的結局。」(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

