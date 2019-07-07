主人撿回小浪貓　比特疼入心攬條條「我弟不准送別人」

▲或許是曾有一段悲慘的童年，這隻比特犬對小貓特別好。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

動物與動物之間常有人類意想不到的美麗連結，比特犬Sterling看似陽光開朗，但其實有一段悲慘的童年，牠曾被虐待，剛被救出來的時候只有1個半月大，胸部和腿部都有巨大的傷疤。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

經過主人Bethany Leigh的耐心陪伴，Sterling成為個性甜美、有自信的比特犬，Bethany一直熱衷於動物救援，持續救回小貓小狗，細心照顧後再送養給新主人照顧，就在最近她從一間麥當勞停車場救回一隻小黑貓，意外被Sterling「看上」。

請繼續往下閱讀...

▲堅持要自己照顧牠。



Sterling非常喜歡這隻小黑貓，簡直把牠當作自己的弟弟在疼愛，每天攬在懷抱裡顧條條，牠們會一起在後院玩耍，小貓爬樹，Sterling就在樹下用慈愛的表情守候。

直到最近，主人終於意識到不可能將牠們分開，才終於承認小黑貓的中途計畫失敗，將小貓取名叫Lux，讓牠和Sterling繼續作伴，毫無疑問，牠們將成為彼此餘生最好的朋友。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲比特和小貓很享受彼此的陪伴。

▲小黑貓和家裡的寶寶也成為最好的朋友。