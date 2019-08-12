放太久長貓了？浪浪集體「霸佔」摩托車　車主反應超佛系

▲喵喵們集體霸佔機車，車主沒辦法出門。（圖／網友零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂欣潞／採訪報導

你也有要出門時，機車被浪浪們霸佔的時刻嗎？網友零圓騎士日前在臉書po出一張照片，這天當他在準備要出門的時候，發現摩托車坐墊佈滿了貓咪，而且還不只一隻，讓他無奈的表示，「沒辦法出門啊！」

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其實這些貓咪都是生活在車主家附近的流浪貓，零圓騎士接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，牠們從小到大都會在家裡附近聚集，平常會餵食物，生病了也會帶去給醫生看，不過看獸醫的錢實在不少，所以目前在等巡迴免費結紮車到附近，就會帶去結紮，避免越來越多流浪貓咪問題滋生。

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▲出去回來一趟，兩台車子都客滿了。（圖／網友零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

車主也說，因為這些貓咪幾乎都認得他，有一些是從小幼貓看到大，累積了蠻多感情，所以只要看到牠們在車上，也不會驅趕，只能摸摸鼻子，將交通方式改成走路或開車，不過開車離開的速度要很快，不然喵喵們聽到發動車子的聲音會整群追上來，畫面相當逗趣！

零圓騎士也提到，其中幾隻橘貓，小時候還會塞在安全帽裡，不過現在長大變胖塞不進去了，貓咪彷彿在說，快帶我回家吧！網友看完這幾隻小可愛紛紛留言表示，「只能換車了」、「長貓了啊……這可難辦了……」、「6個管理員耶」、「放太久都長貓了，沒救了。」、「交出一打罐罐」。

▲喵喵表示，「帽帽裡好溫暖啊！」（圖／網友零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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