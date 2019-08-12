ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

放太久長貓了？浪浪集體「霸佔」摩托車　車主反應超佛系

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 喵喵們集體躺在機車上　車主：沒辦法出門啊！（圖／翻攝自Facebook／零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵喵們集體霸佔機車，車主沒辦法出門。（圖／網友零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂欣潞／採訪報導

你也有要出門時，機車被浪浪們霸佔的時刻嗎？網友零圓騎士日前在臉書po出一張照片，這天當他在準備要出門的時候，發現摩托車坐墊佈滿了貓咪，而且還不只一隻，讓他無奈的表示，「沒辦法出門啊！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

請繼續往下閱讀...

其實這些貓咪都是生活在車主家附近的流浪貓，零圓騎士接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，牠們從小到大都會在家裡附近聚集，平常會餵食物，生病了也會帶去給醫生看，不過看獸醫的錢實在不少，所以目前在等巡迴免費結紮車到附近，就會帶去結紮，避免越來越多流浪貓咪問題滋生。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼ 喵喵們集體躺在機車上　車主：沒辦法出門啊！（圖／翻攝自Facebook／零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出去回來一趟，兩台車子都客滿了。（圖／網友零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

車主也說，因為這些貓咪幾乎都認得他，有一些是從小幼貓看到大，累積了蠻多感情，所以只要看到牠們在車上，也不會驅趕，只能摸摸鼻子，將交通方式改成走路或開車，不過開車離開的速度要很快，不然喵喵們聽到發動車子的聲音會整群追上來，畫面相當逗趣！

零圓騎士也提到，其中幾隻橘貓，小時候還會塞在安全帽裡，不過現在長大變胖塞不進去了，貓咪彷彿在說，快帶我回家吧！網友看完這幾隻小可愛紛紛留言表示，「只能換車了」、「長貓了啊……這可難辦了……」、「6個管理員耶」、「放太久都長貓了，沒救了。」、「交出一打罐罐」。

▲▼ 喵喵們集體躺在機車上　車主：沒辦法出門啊！（圖／翻攝自Facebook／零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵喵表示，「帽帽裡好溫暖啊！」（圖／網友零圓騎士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

▼更多精彩影音。

關鍵字： 浪貓浪浪休息機車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵「深吸鹹魚腳」睜大眼當機　 4秒後全身詭異抖動...昏倒惹

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

覓食卡櫥櫃！消防員施展「高級心理支持」　助靈性小貓..

法國老爹變身「鳥人」　架輕航機「與雁同行」…助遷徙..

化身狗牌好神拖？小白被大雨淋濕　狂「蹭地毯」擦乾身..

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻

颱風來了別趕浪浪！牠們只盼躲避之處　風雨後就會離開

聰明柴柴奸詐裝乖　半夜偷偷「優雅式越獄」被媽媽抓包

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

小貓躲藤蔓喵喵叫！　3歲女兒「霸氣抱上摩托車」媽只..

約定「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看姐..

散步緊跟…安靜小黑聽她問「要跟我回家嗎？」突激動抓..

汪陪逛賣場太無聊臉臭眼神死 爸開大絕網球連發變「狗..

力道還行嗎？狐朦開腿享按摩 表情滿意「嗯嗯叫」：..

超強技能！會彈鋼琴的鸚鵡　演奏結束還不忘說「bye..

「被吸到厭世」貓皇生無可戀...　網揪奴才亮點：有..

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失..

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「..

回頭驚見金吉拉「跩臉邪笑」　網頭皮發麻：只有鏡子裡..

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟..

違法飼養！學會2月收3隻獼猴寶寶　小猴終於喝到奶...

貼心柴情人節送爸「5千塊驚喜」　他見耳機內部崩潰：..

企鵝同志緊貼孵「愛的結晶」　柏林動物園送蛋一圓父母..

放太久長貓了？浪浪集體「霸佔」摩托車　車主反應超佛..

保母高舉4個月大拉不拉多狠摔在地　汪嚇懵2度絆倒爬..

給我吃肉嘛～黃汪「圓眼歪頭」直盯30秒　網：老萌臉..

和小鮮肉「同床蓋棉被」被抓包！　二哈露「花痴笑」爽..

喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚..

幫14KG黃森蚺脫皮　主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

上演傳統結婚戲碼　爸喊到「夫妻交拜」卻被汪巴頭：誰..

英鬥爽趴美容桌瞇眼打呼　聽到「阿公豬叫」嚇壞狂吠：..

忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天..

原住民「國歌」是這首！　A-Lin辣姐翻唱：連喪禮..

泰民PO五人SHINee合照：好想你們！　Key秒..

小狗懶洋洋「趴速食店椅子上」兩派網友吵翻　他貼一張..

批國民黨被韓國瑜毀了　柯文哲：能力可以訓練，品德很..

歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境老塘湖　暑假歡迎參觀

鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定..

忘記帶錄音帶出門！16歲健身操教練30分鐘創作　發..

《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出1..

女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎.....

多元就業方案助校園反毒　單親媽謝絜安扮先鋒

寵物動物熱門新聞

跟對岸貓咪揮手..沒想到牠竟渡..

穿孝服淚送爸　汪隔一月同天離世

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

燒烤店休撲空！汪隔天氣噗噗討債

毛孩清晨吵主人　他罵完房子在搖

二哈跳水救主人　驚覺太冷又上岸

爸躺金毛超舒適　躺二哈卻撞破頭

身體透明的！花蓮驚見神秘果凍蛙

貴賓狗舌頭被剪破　剩1/4相連..

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

餵食街貓每天守車　她只好搭捷運

台灣黑熊又現蹤　路邊爽吃姑婆芋

穩重貓乖等就診　媽心酸透露身世

為3汪蓋豪宅　他聽網友建議裝自..

讀者迴響

熱門新聞

跟對岸貓咪揮手..沒想到牠竟渡..

穿孝服淚送爸　汪隔一月同天離世

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

燒烤店休撲空！汪隔天氣噗噗討債

毛孩清晨吵主人　他罵完房子在搖

二哈跳水救主人　驚覺太冷又上岸

爸躺金毛超舒適　躺二哈卻撞破頭

身體透明的！花蓮驚見神秘果凍蛙

貴賓狗舌頭被剪破　剩1/4相連..

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

餵食街貓每天守車　她只好搭捷運

台灣黑熊又現蹤　路邊爽吃姑婆芋

穩重貓乖等就診　媽心酸透露身世

為3汪蓋豪宅　他聽網友建議裝自..

忠狗緊跟拾荒爺　過馬路肉身擋車

最新影片

更多

汪陪逛賣場太無聊臉臭眼神死 爸開大絕網球連發變「狗天堂」

力道還行嗎？狐朦開腿享按摩 表情滿意「嗯嗯叫」：我覺得可以

超強技能！會彈鋼琴的鸚鵡　演奏結束還不忘說「byebye」

「被吸到厭世」貓皇生無可戀...　網揪奴才亮點：有本事衝著我來

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面