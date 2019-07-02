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小貓躲藤蔓喵喵叫！　3歲女兒「霸氣抱上摩托車」媽只好帶回家

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▲小貓躲藤蔓喵喵叫！　3歲女兒「霸氣抱上摩托車」媽只好帶回家。（圖／林儀提供）

▲3歲小女孩抱著用毛巾包好的小貓，深情對望讓許多網友的心融化了。（圖／林儀提供）

寵物小組／綜合報導

家住屏東縣的‎林儀這天帶3歲女兒去買貓飼料，回程經過土地公廟時，發現有隻小小貓不停喵喵叫著，無奈牠躲在圍欄跟藤蔓裡，較難接近。沒想到，女兒見狀，竟然咚咚咚地上前，用腳將藤蔓撥開，一下子就把小貓抓出來、抱上摩托車，林儀也只好認命收編新成員。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小貓躲藤蔓喵喵叫！　3歲女兒「霸氣抱上摩托車」媽只好帶回家。（圖／林儀提供）

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▲可愛的小貓目前還沒取名字。（圖／林儀提供）

‎林儀表示，當時和女兒買完貓飼料，回家路上，在土地公廟附近聽到小貓叫聲，於是趕緊停車下來找，「我和女兒找到了，可惜牠躲在圍欄跟藤蔓裡面，我女兒竟然，用她的腳把藤蔓用開，把小貓抓出來，抱著上了我的摩托車，我只好帶回家了。」目前小貓已經洗澡、驅蟲，是個健康的小女生。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲小貓躲藤蔓喵喵叫！　3歲女兒「霸氣抱上摩托車」媽只好帶回家。（圖／林儀提供）

▲小貓已洗澡、驅蟲，身體非常健康。（圖／林儀提供）

‎林儀將女兒抱著小貓的溫馨照片po上臉書並寫道，「家裡已有1隻2歲大貓、1隻1年6個月中貓，現在有一位可能是我們新家人，不知道幾個月的小小貓。」網友們看了紛紛留言，「小貓的眼神充滿感激」、「好有愛的畫面」、「生命教育從小養成」、「小妹妹真的太棒了，是小玳瑁的救命恩人」、「哇哇哇，讓人融化的眼神！」

▲小貓躲藤蔓喵喵叫！　3歲女兒「霸氣抱上摩托車」媽只好帶回家。（圖／林儀提供）

▲小貓：嘿嘿～賺到一個鏟屎官啦！（圖／林儀提供）

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關鍵字： 幼貓收編領養救援機車摩托車

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