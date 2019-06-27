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虎皮來度假1個月「整個圓一圈」　阿嬤超擔心：怎麼跟女兒交代？

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▲虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎跟女兒交代？。（圖／網友余佳芳提供）

▲圓圓原本毛色鮮黃，身材穠纖合度。（圖／網友余佳芳提供）

寵物小組／採訪報導

這一看就知道是「阿嬤養的」！虎皮鸚鵡「圓圓」原本是標準身材，不料到阿嬤家「度假」1個月後，不僅身體整個圓一圈，白嫩小臉也玩得髒兮兮。不過，隨著圓圓回家的時間越來越近，阿嬤也開始擔心，「要怎麼跟女兒交代呢？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎跟女兒交代？。（圖／網友余佳芳提供）

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▲到阿嬤家住了1個月之後，圓圓胖了一圈，變得像顆「柚子」，臉也玩得髒兮兮。（圖／網友余佳芳提供）

網友余佳芳表示，圓圓目前1歲，是姐姐養的虎斑鸚鵡，從端午節時開始來借住，沒想到媽媽（也就是圓圓的阿嬤）對圓圓超好，不僅電風扇都讓給牠吹，還有「加餐」服務。原來，圓圓平常都吃一般飼料，但住到阿嬤家後，都會去霸佔和尚鸚鵡的飼料營養丸，看到有人吃東西，也會馬上跑來想分食。余佳芳開玩笑說，「可能上輩子是餓死的，這輩子就是要吃飽吃滿。」

▲虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎跟女兒交代？。（圖／網友余佳芳提供）

▲圓圓很貪吃，看到有人剝香蕉，馬上跑來。（圖／網友余佳芳提供）

▲虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎跟女兒交代？。（圖／網友余佳芳提供）

▲圓圓如願吃到香蕉。（圖／網友余佳芳提供）

余佳芳將圓圓度假前後的對比照po上臉書社團並寫道，「最近我阿母總是在擔心，我老姐回來台南後要怎麼交代。我姐家的圓圓從可愛的白嫩小臉，變成…野孩子。原來阿嬤養的不只是把寵物養胖，也加上把孩子養出鄉土性了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎跟女兒交代？。（圖／網友余佳芳提供）

▲圓圓度假前後對比照，但還好牠生性好動，才沒有圓得更誇張。（圖／網友余佳芳提供）

網友們看了紛紛留言笑說，「看起來不同隻」、「這才能證明真的是阿嬤自己養的」、「在阿嬤家自由玩，隨意吃，都這樣啦…」、「應該是被調包了吧！」、「阿嬤的功力雄厚，佩服～」、「從有氣質的千金小姐，轉變成鄉村野丫頭，確定是阿嬤養的」、「嘴邊白點被拉好開！也太伸展了」、「變小雞了」。

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關鍵字： 虎皮鸚鵡鸚鵡阿嬤度假

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