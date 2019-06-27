男主人裸上身「吸貓膜拜」　虎斑汪「小眼神」放大看…網笑翻

▲男主人一早起床，第一件事就是埋頭吸貓。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

寵物小組／採訪報導

「我們家男主人早上起床都要膜拜他的神。」飼主Rayray Fang分享照片，只見男主人剛起床，還裸著上身，就急著把頭埋在愛貓小胖身上。只不過，這舉動似乎引發虎斑狗Luka醋意，臉上微妙表情放大後，讓網友們一看就笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小胖原本是流浪貓。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

Rayray Fang受訪時表示，約2歲的小胖原本是流浪貓，有天突然出現在家裡開的修車廠，「我們開修車廠，而且有養5隻大狗，我也不知道為什麼小胖選擇當我家的貓。」當時，小胖結紮完，因為不親人就直接原放，沒想到牠又自己跑回來，於是在去年3月被收編成家裡的一份子。

▲小胖原本不親人，被原放後又自己跑回來。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

▲小胖現在親人、親狗，Rayray Fang笑說，可能是因為家裡有吃到飽的貓草跟肉泥。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

事實上，這家人以前都沒有特別喜歡貓，直到小胖的到來，才成為「一早起來就要膜拜」的貓奴。Rayray Fang說，小胖的個性也像狗，跟家裡的狗相處得很好，「都不會露爪、也不會開咬，可以一個鍋子一起喝水吃飯，我帶新的狗回來也沒關係。」不過，有次姊姊帶自己養的貓咪來作客，小胖「立刻修理那隻貓」。

▲小胖和家裡的狗狗們。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

▲小胖和家裡的狗狗們。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

▲小胖和哈士奇黑咪。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

▲小胖和哈士奇黑咪。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

▲小胖和薩摩耶木蘭。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

Rayray Fang將男主人「膜拜」貓神的照片分享到臉書上，還嚇了一個可愛的hashtag「#地球喵喵教」。網友們看了紛紛留言笑說，「這就是今天一天精神充沛的源頭」、「有拜有保佑，貓奴們拜起來～」、「我想入教...」、「拜貓教的+1」、「借我吸一口」。

▲虎斑汪Luka的表情看起來很吃醋。（圖／臉書粉絲專頁「黑咪木蘭」提供）

也有人注意到照片左上方的「亮點」，「跪求後面狗的內心世界」、「後面的狗狗好落寞」、「傻眼狗狗」、「狗狗羨慕嫉妒恨」、「後面狗狗心想what the…」、「狗狗吃醋狗狗不說」、「狗狗表示：嗚...都吸喵不吸我了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）