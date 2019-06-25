小三汪陪爸霸佔沙發怪姿爽睡！　媽欲哭無淚：明明是我救回來的

▲Money跟爸爸用幾乎一模一樣的姿勢躺在沙發上。（圖／飼主安琪兒提供）

寵物小組／綜合報導

沙發很大，卻沒有媽媽的容身之處？飼主安琪兒這天看到另一半和愛犬Money大剌剌躺在上面，一人一狗腳開開、肚朝天，姿勢幾乎一模一樣，完全不留一點空間讓她坐下，讓她哭笑不得地拍下照片並po網詢問「我該坐（哪）？！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

安琪兒受訪時表示，Money過去在公園流浪，還曾得過菜花、做過化療，在收容所被隔離在「不適合領養區」。安琪兒為了牠，簽了一堆文件、還跟家裡「革命」過，花費一番心力，終於讓Money成功「入籍」。她笑說，Money流浪時總喜歡混在她家的狗裡一起散步，每當要分離時就會露出落寞的神情，令人相當不捨，「想不到因緣際會，真被牠混進來……。」

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▲Money最愛爸爸，因為爸爸會帶牠上山下海。（圖／飼主安琪兒提供）

「現在的牠是最幸福的狗狗，有老爺的地方就能看到牠。」安琪兒說，Money最喜歡的卻是爸爸，因為爸爸會帶牠上山下海，「爸爸上班去，牠就隱形了。雖然是我救回來的，但牠卻完全無視我……，狗總知道誰是家裡的老大。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Money和爸爸一起霸佔沙發的照片po上臉書社團「有點毛毛的」，網友們紛紛留言，「突然覺得妳是局外人」、「這個家已經沒有你的位置了」、「這時比起坐，應該更想踹他們吧！」、「基於敬老尊賢以及愛護動物的原則之下～妳就哪邊涼快那邊去嘿！呵呵」、「不被愛的，才是小三……」；也有許多人建議媽媽可以坐地板，「地板好寬廣呀」、「地板比較涼爽」、「地板啊這麼簡單還要問XD」。

▲Money從收容所帶回家已滿4年，在公園流浪也有3年以上，推測目前應該快8歲。（圖／飼主安琪兒提供）

▲Money現在很幸福。（圖／飼主安琪兒提供）

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