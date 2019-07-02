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約定「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看姐披婚紗

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▲姐求「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看她披婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

▲咪咪撐過病危，陪姐姐結婚、拍婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「咪咪14歲了，而我也已活了2個14年，咪咪牠就整整佔了我一半了。」周瑞琪談起已故愛犬「咪咪」，有滿滿的感謝與不捨。這隻貼心的狐狸犬，雖然經歷好幾次住院、急診，卻努力撐過3次病危，就為了參與最愛的姐姐的人生大事，一起拍下最珍貴的婚紗照。

周瑞琪說，咪咪住過無數次的院、進過無數次的急診，每次遇到難關，她就會對牠說「妳得參加我人生的三件大事，結婚買房生孩子。」此外，也會瘋狂地正面鼓勵咪咪，告訴牠「妳很美！醫生說妳康復了，很棒很健康喔！」，而咪咪也真的一次又一次撐了過來，甚至被醫生驚嘆是「奇蹟」、「九命怪狗」。

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▲姐求「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看她披婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

▲咪咪和姐姐約定「要一起度過人生三件大事」。

咪咪第一次病危時，周瑞琪告訴牠「等姐姐畢業好嗎？我找到工作賺錢錢給妳買罐罐，姐姐求妳了，讓姐姐有機會把妳養的白白胖胖。」沒想到，等到真的找到工作，周瑞琪卻得離鄉背井，就此和愛犬分隔兩地，有了金錢卻無法陪伴彼此。

咪咪第二次病危時，周瑞琪承諾「等我搬新家，把妳接過來！等我好嗎？我們住一起，就妳我而已。」後來，咪咪住了好幾晚的加護病房，撐過了病危，但周瑞琪卻因故沒辦法馬上接牠一起住，「我媽說，咪咪都會跑到我房間抓牆，當時聽了兩行淚已飆下來！決定突破萬難、自己累一點，也要把牠接來住一起，實現牠撐過來的承諾。」

咪咪第三次病危，遇上周瑞琪要結婚，她拜託愛犬，「陪我一起去拍婚紗好嗎？我的人生大事非妳參與不可，拜託妳活下去！」咪咪聽了，果然又撐了過來，帶著充滿愛的眼神和燦爛笑容和披著婚紗的姐姐合影。

▲姐求「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看她披婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

▲周瑞琪和老公帶著咪咪一起拍婚紗。

▲姐求「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看她披婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

▲周瑞琪和老公帶著咪咪一起拍婚紗。

▲姐求「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看她披婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

▲周瑞琪和老公帶著咪咪一起拍婚紗。

婚後，周瑞琪曾在臉書上分享和咪咪的合照，並寫道「回想了人生中最開心幸福的事，感謝我的老狐狸，住過無數次的院、進過無數次的急診，撐過無數次的難關，謝謝妳始終陪伴在我身邊。」咪咪一次又一次，實現了和姐姐的約定，但第四次病危後，牠再也等不到最後一個約定的實現。

周瑞琪說，咪咪第四次病危，她任性地要求咪咪「等我懷寶寶、生寶寶」，「不是說好以後要當姐姐的嗎？換妳當姐姐了，一起照顧小寶寶，妳一定會是好姐姐的！」在這段過程中，她曾經一度掙扎，要繼續忍心看咪咪受苦，還是選擇讓愛犬安詳離開，「但看著咪咪都還撐著，所以只要還有一點希望，我也決心不放手，陪著咪咪走到最後。」

有天凌晨，老公夢到咪咪很健康、很開心地又叫又跳，圍著他轉圈圈，最後就往「很亮很亮的地方」跑走了。周瑞琪事後回想，才知道那天是咪咪托夢告知自己即將離開，「然而當時我卻沒有危機意識，竟然還跟老公一起外出吃飯，等到我回家後，咪咪牠看著我、大口大口吸了幾口氣，就在我身邊離去了，我猜牠一定在等我……。」

▲姐求「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看她披婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

▲咪咪和姐姐的合照永遠笑得燦爛。

▲姐求「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看她披婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

▲咪咪和姐姐的合照永遠笑得燦爛。

咪咪離開第7天，周瑞琪細數咪咪的陪伴、咪咪的貼心、咪咪的靈性，還是真的真的好捨不得，「我依然還無法習慣沒有妳的家，沒有妳一起載我去上班、下班沒有妳迎接、早上起床看不到妳、晚上沒有一起睡覺了。」她也不敢再點開監視器，因為再也看不到愛犬的身影，「無法再更新妳的照片、無法瘋狂拍妳，無法再唸妳要妳喝水、要妳不挑食，打電腦妳再也不會來煩我要我摸妳了。」

周瑞琪感嘆，「死亡是最公平的事，無論誰在社會上的地位、財富，這是萬物都會遇到的事，生命都是一樣的，沒有貴賤。」雖然沒辦法太快從咪咪離開的傷痛中走出來，但她也希望，「但願時間能讓我慢慢的舒服一點。」

▲姐求「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看她披婚紗。（圖／周瑞琪提供，下同）

▲「咪咪，謝謝妳。」

關鍵字： 狐狸犬病危托夢結婚

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