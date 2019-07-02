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一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽卻心疼死了

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▲比特一進狗公園「全部人跑光」！牠獨坐草皮傻笑　媽卻心疼死了。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

▲「弟弟」平常出門時都會依規定配戴口罩並牽繩。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

寵物小組／綜合報導

飼主Pei YU日前帶比特犬「弟弟」到狗公園玩，沒想到一進去，其他人就離開了，剩下愛犬坐在草皮上，像不知道發生甚麼事一樣燦笑著，讓她看了好心疼，「因為品種及外表總是讓你被排擠被討厭，明明就是很愛笑的孩子，每個人看到你來一窩蜂的逃離，單獨留下你一人坐在那傻笑。」

▲比特一進狗公園「全部人跑光」！牠獨坐草皮傻笑　媽卻心疼死了。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

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▲「弟弟」一進狗公園，大家都走光。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

Pei YU表示，法律規定比特犬出門需要戴口罩、使用長度1.5公尺內的牽繩，身為守法好公民的她也都乖乖照做，出門一定讓愛犬戴「面罩」，雖然知道這樣的做法是保護人、狗，「但是直接造成我家傻狗被排擠。」她細數，每次牽「弟弟」出門，總有人指指點點說這種狗「會咬死人」；去狗公園時，愛犬明明甚麼都沒做，只是滾個草皮就被人質問「為甚麼可以帶來公園？」

▲比特一進狗公園「全部人跑光」！牠獨坐草皮傻笑　媽卻心疼死了。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

▲「弟弟」平常出門時都有配戴面罩。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

Pei YU認為，飼主的教育很重要，不是每隻比特犬都是殺人犯，「現在不是提倡反霸凌嗎？為什麼我的狗去到哪都被霸凌？看到牠依然對人傻笑卻被這樣對待，我真的很心疼。」網友們看了也留言表示認同，「其實犬種是參考，重點在主人如何教育」、「狗會不會咬人是教育，跟品種無關，不過要玩別人的狗狗之前還是要先尊重問一聲。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲比特一進狗公園「全部人跑光」！牠獨坐草皮傻笑　媽卻心疼死了。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

▲「弟弟」獨自坐在狗公園裡，似乎不知道發生甚麼事。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

▲比特一進狗公園「全部人跑光」！牠獨坐草皮傻笑　媽卻心疼死了。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

▲「弟弟」的傻笑讓媽媽超心疼。（圖／有點毛毛的／飼主Pei YU）

不過，也有網友坦承，看到比自家狗狗大的狗真的會比較害怕，「我也不是故意的，但我在不認識對方的情況下，並不會知道他的狗狗是怎樣的狗狗，只好保持距離。」有人則認為，每種狗狗都有兇的可能，只是看有沒有踩到牠的雷點而已，「寵物是自己養的，只有自己才知道牠的個性，所以不要覺得別人歧視，他們也只是不知不覺中想自我保護。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 有點毛毛的比特犬

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