怕馬麻掉進馬桶…比特皺眉「顧廁所門」　她崩潰：壓力很大耶！

▲比特犬弟弟守在廁所門口，一副憂心忡忡的樣子。（圖／飼主Pei YU提供）

寵物小組／採訪報導

「我不會死在廁所，好嗎！」飼主Pei YU在臉書社團「有點毛毛的」分享一段影片，只見比特犬「弟弟」和法鬥「胖虎」一臉擔心地守在廁所，似乎很怕一不小心馬麻就會被馬桶吃掉，萌萌又充滿關心的小眼神讓網友笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Pei YU表示，弟弟已經養了快1年，直到最近才又添了10個月大的新成員胖虎，沒想到雙方大概3天左右就成了好朋友，常常窩在一塊兒、也常常打鬧。事實上，Pei YU家裡在養弟弟之前，就有養了很久的貓咪，弟弟有時雖然會調皮想戲弄「前輩」，但礙於地位不同也是畏懼三分，畢竟「從小被巴長大的」，總是要識相點。

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▲弟弟一下子就接受了新來的胖虎。（圖／飼主Pei YU提供）

Pei YU每次上廁所時，這2隻寶貝只要想到，就會跑來顧門，有時一臉擔心地守在門外，有時直接跑來腳邊東看看西看看。影片中，Pei YU看到2隻狗狗擔心模樣，哭笑不得地說，「我只是拉個便便，有必要這樣子？壓力很大耶！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼比特犬「弟弟」一臉擔心地守在門口，法鬥「胖虎」則跑到媽媽腳邊關心。（影／有點毛毛的／飼主Pei YU提供）

網友們看了則是紛紛笑說，「應該是以為妳在廁所吃東西。」、「你遇到困難，忠心守護呀」、「萬中選一的護花屎者」、「怕妳被廁所吃掉」、「牠們等著用馬桶...」、「保護媽媽～」、「我家的也都這樣，哈哈」、「不怕一萬只怕萬一嘛！」

▼弟弟鬧貓咪，結果被巴了XD。（影／飼主Pei YU提供）