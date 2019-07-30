警察出手敲破路邊車窗…那一刻眾人竟圍觀鼓掌　近看原來為了牠

▲警察為了營救車裡的小狗，拿出斧頭企圖破窗。（圖／翻攝自Facebook／London Crime LDN）

記者詹筠怡／綜合報導

明明已經發生過很多悲劇，卻總是有飼主學不乖！美國最近又有一隻狗狗差點在車子裡被主人煮熟，還好警察及時到場，救了一條小命。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

事件發生在美國紐約，一隻法鬥被主人關在一輛BMW裡，人就不知所終，有路人發現狗狗困在太陽下溫度接近沸騰的車子裡，趕緊報警協助，影片裡的女警小心翼翼先用警棍嘗試破窗，但卻沒成功，後來換了斧頭還是沒能破窗。

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▲最後是路人出手相助，才終於救出狗狗。



救狗過程中，周邊有許多路人圍觀，不時拍手為女警加油，最後由一名男子仗義而出，使出全力用斧頭劈車窗，才終於救出法鬥，引得眾人高聲歡呼。這段畫面被路人記錄下來PO網，也提醒其他飼主千萬不要抱持僥倖心態，一時的離開，可能就要用狗狗的一條命來賠。

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