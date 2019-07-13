3米長鬼蝠魟主動靠近　潛水客愣2秒驚覺：牠在求救！

▲鬼蝠魟罕見的主動靠近人類，竟是在求救。（圖／翻攝自Facebook／Tourism Western Australia）

寵物小組／綜合報導

萬物有靈，動物不但能辨認人類的來意，還知道誰能夠幫助牠們，最近在澳洲就發生這樣的動人奇遇，一隻展翼長達3公尺的珍稀鬼蝠魟主動靠近潛水客，原以為牠是好奇親人，沒想到竟是在求助。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這隻鬼蝠魟被叫做「雀斑」（Freckles），據估計已經30歲了，在澳洲寧格魯岸礁常常可以看到牠悠遊海洋，這天水下攝影師和潛水導遊威爾頓（Jake Wilton）來到牠的家，卻發現雀斑難得主動向前靠近他們。

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▲威爾頓浮上水面，展示他從鬼蝠魟眼睛下拔下來的大魚鉤。



威爾頓這才發現，雀斑的眼睛附近有一個魚鉤，如果沒有及時取下，可能造成致命感染，於是他花了十幾次上下海面換氣，才終於用鉗子把魚鉤移除，期間雀斑就像知道他在幫忙一樣，等待的同時都沒有離開。

威爾頓移除魚鉤之後再下潛一次，雀斑同樣在那裡等他，威爾頓擁抱了雀斑，默默告訴牠「再見了～要保重自己。」結束了這趟奇遇。



鬼蝠魟可以活到50歲，可以長大到7米寬，擁有魚類中最大的腦部，是海中最不可思議的動物之一。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）