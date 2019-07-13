ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

3米長鬼蝠魟主動靠近　潛水客愣2秒驚覺：牠在求救！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Tourism Western Australia）

▲鬼蝠魟罕見的主動靠近人類，竟是在求救。（圖／翻攝自Facebook／Tourism Western Australia）

寵物小組／綜合報導

萬物有靈，動物不但能辨認人類的來意，還知道誰能夠幫助牠們，最近在澳洲就發生這樣的動人奇遇，一隻展翼長達3公尺的珍稀鬼蝠魟主動靠近潛水客，原以為牠是好奇親人，沒想到竟是在求助。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這隻鬼蝠魟被叫做「雀斑」（Freckles），據估計已經30歲了，在澳洲寧格魯岸礁常常可以看到牠悠遊海洋，這天水下攝影師和潛水導遊威爾頓（Jake Wilton）來到牠的家，卻發現雀斑難得主動向前靠近他們。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自Facebook／Tourism Western Australia）

▲威爾頓浮上水面，展示他從鬼蝠魟眼睛下拔下來的大魚鉤。

威爾頓這才發現，雀斑的眼睛附近有一個魚鉤，如果沒有及時取下，可能造成致命感染，於是他花了十幾次上下海面換氣，才終於用鉗子把魚鉤移除，期間雀斑就像知道他在幫忙一樣，等待的同時都沒有離開。

威爾頓移除魚鉤之後再下潛一次，雀斑同樣在那裡等他，威爾頓擁抱了雀斑，默默告訴牠「再見了～要保重自己。」結束了這趟奇遇。

鬼蝠魟可以活到50歲，可以長大到7米寬，擁有魚類中最大的腦部，是海中最不可思議的動物之一。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 紐澳要聞鬼蝠魟魟魚浮潛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

「養狗像關死刑犯」汪鍊20年終獲自由　踏出第一步竟..

主人撿回小浪貓　比特疼入心攬條條「我弟不准送別人」

汪被主人留在收容所…再也不敢抬起頭　不懂為什麼沒人..

房客退租滿屋垃圾！萌汪遭棄養關籠內　房東一看氣炸：..

不忍烏龜被活活壓裂殼…天才獸醫用神材料修補　網讚翻..

每天要飯的浪浪失蹤1個月　帶驚喜再出現情侶暖收編

不准擋路！暴怒鸚鵡狂摧毀防鳥裝置　網笑：嘴巴好像有..

只因釣魚被打擾…釣客無情射殺懷孕海豹　寶寶來不及出..

一群醉漢叫Uber…司機正準備拒載　看到他們手中的..

討厭剪指甲！奴才幫牠毛手遮眼　虎斑貓暫失去視力：什..

最萌保姆！2歲橘貓溫柔哄寶寶　「伸出小掌」輕拍背：..

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次.....

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起..

3隻現實貓假迎接真等放飯！剩牠留原地...媽哭：只..

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃..

迷路歐告看到警察跑去舔手撒嬌　原來老爸是「同行」

戲精小三被貓摸手下秒演技爆發 哭倒爸懷裡討拍.....

拜託讓我上去啦～萌金饋頭求情 「擠眉弄眼＋無辜臉」..

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人..

3米長鬼蝠魟主動靠近　潛水客愣2秒驚覺：牠在求救！

只能用吸的！山竹撥開「內餡發霉長毛」　網萌暈：這顆..

黃金化身最狂小三！　手放爸胸膛「勝利眼神」挑釁媽：..

玩到正High被爸拔打擾　胖拉拉吐球「轉頭怒青」：..

沼澤巨鱷把4米緬甸蟒當玩具！　空中狠甩再拖進水中溺..

小貓卡車底「露頭又伸手」！駕駛開50公里一看傻眼　..

國中生姐姐幫帥柴化妝！　狂描濃眉還不忘「修容」：最..

偷跑出籠舍！農場歐告衝去擒抱　「一口含住雞頭」原地..

哥哥上家教課！書僮汪「坐對面旁聽」陪讀到茫然：聽謀..

才出生3天就打架！　豹貓小兄弟「為喝奶互巴頭」狂架..

贈票╱妻子出軌、女兒出櫃、生命只剩六個月　《人生消..

瓊斯盃／陳建州任中華藍領隊　盼當「發電機」助球員發..

騎車外出散心！金防部中士晚間回營　離奇「撞樹自摔」..

離奇！百姓公廟收置47個無主骨灰罈　1個晚上竟爆裂..

機車擦撞水泥攪拌車　騎士右腳遭輾骨折

雲梯車、消防水柱全出動　消防夏令營建立正確防災觀念

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲..

快訊／國道3號5車連環追撞！2小1大急送醫　6歲男..

爸媽幫出200萬買房！他想出租舊家「貼補房貸」　網..

西點麵包店老闆轉行種竹筍　林永達種出清甜可口綠竹筍

寵物動物熱門新聞

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

到新家6個月　浪貓變「福氣兔」

被欺負又罵不贏　汪氣咬拖鞋超人..

美國巨鱷把4米緬甸蟒當玩具狠咬..

小貓卡在車子底盤　駕駛一看傻眼

阿柴打疫苗「怒譙52字」罵爆醫..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同..

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

阿金被保母嚇到　爆氣毒打1分鐘

姐半夜經痛醒來　柴拿萬能止痛藥

小貓倒嘉義公園旁四肢、雙耳都不..

牠們是家人！移工帶1狗5貓回泰..

媽進門迎賓貓全跑光　剩牠留原地

讀者迴響

熱門新聞

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

到新家6個月　浪貓變「福氣兔」

被欺負又罵不贏　汪氣咬拖鞋超人..

美國巨鱷把4米緬甸蟒當玩具狠咬..

小貓卡在車子底盤　駕駛一看傻眼

阿柴打疫苗「怒譙52字」罵爆醫..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同..

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

阿金被保母嚇到　爆氣毒打1分鐘

姐半夜經痛醒來　柴拿萬能止痛藥

小貓倒嘉義公園旁四肢、雙耳都不..

牠們是家人！移工帶1狗5貓回泰..

媽進門迎賓貓全跑光　剩牠留原地

家中出現大蟑螂　獵人蛛出現1秒..

最新影片

更多

討厭剪指甲！奴才幫牠毛手遮眼　虎斑貓暫失去視力：什麼都沒有～

最萌保姆！2歲橘貓溫柔哄寶寶　「伸出小掌」輕拍背：乖乖睡覺呦

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次...網笑：到底多癢！

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

3隻現實貓假迎接真等放飯！剩牠留原地...媽哭：只有你真心

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面