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分離焦慮狗狂叫…主人收鄰居手寫信以為要被罵了　結果哭翻

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（圖／翻攝自Facebook／Maria Luiza Valcazara）

▲有分離焦慮的Chips在同棟公寓裡找到了好朋友，不哭了。（圖／翻攝自Facebook／Maria Luiza Valcazara）

寵物小組詹筠怡／綜合報導

狗和貓不同，非常黏主人，許多狗狗都有分離焦慮的問題，主人在家就沒事，一旦主人出門，那就是鄰居地獄的開始，巴西有位養了狗的飼主，最近搬進新公寓，還養了一隻狗，卻開始發生狀況。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

因為狗狗Chips還沒熟悉環境，每當主人Maria Luiza Valcazara出門之後，牠就開始哭天搶地瘋狂哀號，總讓鄰居氣到上門抗議，這天Maria收到一個小包裹，上面寫的不是她的名字，而是Chips的名字。

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（圖／翻攝自Facebook／Maria Luiza Valcazara）

▲Maria收到鄰居的信，感動到哭了出來。

Maria原本以為鄰居又來抗議了，以為是寄恐怖包給她，帶著害怕的心情打開包裹，發現裡面是好多狗的玩具，還附了一封信，鄰居以狗狗的口吻寫著「我發現你常常在哭，所以決定把這些玩具送你，你無聊的時候可以玩，或是來我家開派對，希望你會喜歡。」

這封雪中送炭的信讓Maria感動落淚，後來她上班之前，就把Chips寄放在友善的鄰居Nichole家，現在Chips放鬆了許多，也讓大家都安心了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Maria Luiza Valcazara）

（圖／翻攝自Facebook／Maria Luiza Valcazara）

▲兩隻狗狗也因為主人成了最好的朋友。

關鍵字： 巴西分離焦慮寵物飼主

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