愛貓出門「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽氣炸以為虐貓發現真相傻

▲女子發現愛貓染色與性別揭曉派對有關。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一隻虎斑貓外出散步，回家時全身竟然變成一身鮮艷藍色，宛如真貓版《哆啦A夢》，把主人嚇了一大跳，以為愛貓遭人惡作劇虐待，氣得PO上網希望能找到凶手，沒想到後來發現真相卻令人哭笑不得。

居住在英國棚占斯(Penzance)希摩爾(Heamoor)的32歲女主人蘇菲(Sophie Jenkin)在臉書上分享，2歲愛貓韋爾伯(Wilbur)日前外出後返家，竟從原本的白底虎斑花色變成一身鮮豔亮藍色，讓她擔心愛貓可能是遭到附近孩童惡作劇或虐待。

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蘇菲憂心地把韋爾伯的照片分享在當地臉書社團上，希望有人能知道愛貓到底發生了什麼事，沒想到一名鄰居聯繫她告知爆笑真相。原來韋爾伯自己闖進了一戶人家的嬰兒性別揭曉派對，才會意外被染色，讓蘇菲得知後笑稱，「看來是個男孩」。

蘇菲原本擔心殘留在韋爾伯身上的藍色染料可能有毒，直到舉行性別派對的鄰居向她掛保證，使用的是無毒玉米粉才終於安心，在給貓咪洗了好幾次澡後，韋爾伯終於恢復成原本的毛色。鄰居也笑稱，她很開心蘇菲知道真相後沒有生氣，而是能一笑置之，韋爾伯意外為她的性別揭曉派對增添了特別的回憶。