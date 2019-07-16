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本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨

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▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲爸爸餵寶寶，阿毛躲在邊邊偷看。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

寵物小組／採訪報導

「我家有隻很愛吃醋的貓⋯⋯我們真的沒有不愛你啊毛毛⋯⋯。」飼主Hermione Lo分享照片，只見寶寶正被人抱在懷中餵奶，仔細一看，門邊竟有一個毛茸茸身影，原來正是害怕自己被冷落的虎斑貓「阿毛」，牠探出半張臉偷窺著房內情形，眼神中滿滿哀怨，讓網友們笑翻。

Hermione Lo受訪時表示，阿毛現在大約1歲半，當初是老公的朋友在路上撿回家的，那時箱子裡有3隻小貓，其中，阿毛的眼睛感染很嚴重，就先被救起來，「但帶回家後，朋友的爸爸反對他再養貓了（家裡5隻），所以他就把阿毛丟給我老公。」於是，這一家人就在甚麼都不懂的情況下養了阿毛。

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▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲阿毛原本是被丟在路上的小貓，眼睛嚴重感染，被好心人救起。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

當然，事情也沒這麼順利，Hermione Lo的婆婆一開始非常反對養貓，一直要他們把阿毛「丟掉」，沒想到相處相處著，最後也被喵星人收服，甚至變成最愛阿毛的人。Hermione Lo笑說，阿毛現在最黏婆婆，「牠會黏阿嬤只是因為有東西可以吃，我坐月子那個月阿毛胖2公斤。」

▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲阿毛成為家中最受寵的小公主，時常露出高傲神情。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲全家人都很愛阿毛、讓著阿毛。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲可愛的阿毛。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

可愛的阿毛就這樣被全家人寵愛著，直到弟弟出生，牠開始發現不對勁。Hermione Lo說，「阿毛會開始吃醋是因為以前全家都最愛牠、最寵牠、讓著牠，但是寶寶回來後，連最愛阿毛的婆婆都在跟寶寶玩，所以牠就會生氣。」

照片中，抱著寶寶餵奶的人正好是阿毛最愛的爸爸，吃醋的阿毛就這樣躲在角落，偷偷看著。網友們看到阿毛的小眼神，紛紛留言笑說，「阿毛好哀怨的現身，趕緊抱緊處理呀～哈哈哈」、「好怨念的眼神」、「好有戲的阿毛喔」、「求心理陰影面積」。

▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲阿毛：自從這個小傢伙來家裡，我的世界就變了。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲阿毛盯著寶寶看。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲阿毛看到阿嬤在陪寶寶，眼神超吃醋。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲阿毛：咦？照片主角不是我嗎？（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲本來全家都寵牠！　吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」眼神超哀怨。（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

▲阿毛：現在先讓你，等你長大就準備幫我鏟屎吧！哼！（圖／「我是一隻土貓-我叫阿毛」臉書粉絲專頁提供）

關鍵字： 寶寶吃醋虎斑貓領養

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