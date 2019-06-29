「那麼小隻好可憐」老闆娘說服先生收編貓　牠3年後變10倍大圓球

▲牛奶2個月大時獨自流浪到金紙店裡。（圖／飼主蘇秀燕提供）

記者何睿宜／採訪報導

這就是所謂的幸福肥嗎？米克斯貓「牛奶」3年前是隻瘦弱的小貓，在一個寒流天獨自流浪到一間金紙店，老闆娘蘇秀燕雖然不打算養貓，但也不忍心讓這小傢伙繼續在外流浪，於是說服先生讓貓留下來。沒想到，當初體重不到600公克的牛奶，如今已長成圓滾滾的霸氣貓咪，最近蘇秀燕替牠量了體重、腰圍，數據讓網友頗吃驚。

蘇秀燕受訪時表示，牛奶自己跑來店裡時大約才2個月大，「剛來的時候很小一隻體重，只有幾百公克而已，大概不到600公克。」當時她本來不打算收編牛奶，甚至先生也不同意，「因為我從來沒養過貓。」但後來實在捨不得貓咪那麼小、天氣又那麼冷，還是讓牠留了下來，「牠小時候我先生都說牠很醜，可是後來疼牠疼的跟什麼一樣。」

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▲牛奶和家裡的狗狗相處很好，2隻都會跟媽媽一起去金紙店上班。（圖／飼主蘇秀燕提供）

雖然過了先生那關，但蘇秀燕家裡其實還有一隻不能接受其他動物的「狗兒子」。她回憶，狗兒原本是沒辦法容下任何的動物的，「可是不知道為何偏偏牛奶跑進來，牠沒有關係。」蘇秀燕認為，這一切都是緣分，「牠（牛奶）當時就是這樣小小的身軀，就這樣痴痴的看著我的狗兒子，我們都覺得牠當時應該是把我的狗兒子當成牠的親人了。」

▲牛奶乖巧有靈性。（圖／飼主蘇秀燕提供）

▲牛奶從來沒有破壞過店裡的東西。（圖／飼主蘇秀燕提供）

蘇秀燕說，她一直覺得是菩薩牽引牛奶到來，「之前在店裡，牛奶每天都會自己上去跟菩薩對望。」更神奇的是，一般貓咪都喜歡玩紙類，但牛奶身在充滿紙類的金紙店內，卻從來沒有破壞過一張紙，非常乖巧、有靈性。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲牛奶量身高。（圖／飼主蘇秀燕提供）

▲牛奶量腰圍。（圖／飼主蘇秀燕提供）

蘇秀燕這天心血來潮，讓牛奶躺在床上，以測量身高、體重和腰圍，最後取得數據：頭到尾巴的總長度78公分，腰圍52公分、體重7公斤，她笑說，「最近天氣熱，有變比較瘦一點點了。」網友們看了則驚呼，「很有份量！」、「妳可能要開發『瘦身運動器材』了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲霸氣的牛奶和家裡後來養的貓咪短短，2隻一起窩在媽媽為牠們打造的「城堡」。（圖／飼主蘇秀燕提供）

▲蘇秀燕養貓後激發創作靈感，用紙箱做了很多貓玩具。（圖／飼主蘇秀燕提供）

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