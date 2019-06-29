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三花貓雨天滑落鐵皮棚！熱心男一個拉一個伸手救　結局逼哭網友

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▲三花貓雨天滑落鐵皮棚！熱心男一個拉一個伸手救　結局逼哭網友。（圖／翻攝自微博／曼哈頓青蛙）

▲三花貓在救援時，一度滑落到鐵皮邊緣。（圖／翻攝自微博／曼哈頓青蛙）

寵物小組／綜合報導

網路上近來流傳一段救援影片，一隻三花貓受困鐵皮棚上，因為下雨溼滑，往上爬沒幾步就溜滑梯般向後滑落。幾位熱心人士見狀，擠在欄杆邊想辦法幫忙，前後試了籃子、梯子，最後成功讓貓咪回到屋內，善良舉動讓許多網友感動不已。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

微博用戶「曼哈頓青蛙」分享這段影片並寫道，「願世界溫柔對待每一個善良的人。」影片中，可以看到一名男子跨過欄杆、蹲在鐵皮上，背後另一名男子握著欄杆並緊抓著他的手，他則伸長另隻手拿著一個長條繩子和籃子拼裝的「升降機」，希望貓咪跑進籃子，再拉上來；沒想到，貓咪準備往上爬進籃子時，因為鐵皮太滑，瞬間溜到了屋簷邊緣，差一點就會跌落下去，引來一旁民眾一陣驚叫。

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▲三花貓雨天滑落鐵皮棚！熱心男一個拉一個伸手救　結局逼哭網友。（圖／翻攝自微博／曼哈頓青蛙）

▲男子伸長手要幫助貓咪。（圖／翻攝自微博／曼哈頓青蛙）

接著，男子改變戰術，利用籃子引導貓咪走到前方的木梯，聰明的貓咪果然知道該怎麼辦，一步一步登上梯子，只不過梯子離上方還有一段距離，為了避免貓咪又滑落，男子伸長了手護著貓咪一步一步走過最後一小段鐵皮路，最後溫柔地將牠送回欄杆內。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這段影片貼上微博後，至今累積超過7.1萬讚、近3萬轉發，網友們紛紛留言，「太優秀了，喵都瘦成那樣了，幸虧得救了」、「怎麼就看哭了，人生太艱難，還好總有溫暖」、「貓貓上來那一刻好想哭啊」、「這種人就活該幸福一輩子」、「我為甚麼哭了？」

愿世界温柔待每一个善良的人

愿世界温柔待每一个善良的人。（来源：微博 @曼哈顿青蛙）

中国新闻社發佈於 2019年6月26日 星期三

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關鍵字： 三花貓救援

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