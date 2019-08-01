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收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定是台灣黑熊

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▲收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定是台灣黑熊。（圖／網友Cheng Jelly提供）

▲小野毛茸茸的臉龐配上清澈雙眼十分可愛。（圖／網友Cheng Jelly提供）

記者何睿宜／綜合報導

這隻汪寶寶真的沒有混到熊嗎？網友Cheng Jelly分享，姐夫最近收編一隻有個大腳掌的小黑狗，沒想到1個月內體重直接飆升2倍，獸醫也認證牠未來會是20公斤以上的大狗狗。照片分享到臉書社團「米克斯傳奇」，有狗友就開玩笑說，這長大一定是「台灣黑熊」。

Cheng Jelly表示，姐夫6月時在公司附近撿到一隻流浪的狗寶寶，取名為「小野」，「去給醫生看，醫生說骨架好大，以後肯定是20公斤以上的大狗狗唷！」果不其然，小野的成長速度很驚人，短短1個月就從2.5公斤膨脹到5.2公斤，但毛茸茸的臉蛋和水汪汪眼神一看仍是個孩子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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▲收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定是台灣黑熊。（圖／網友Cheng Jelly提供）

▲小野剛帶回家時，沒人曉得牠會長這麼大。（圖／網友Cheng Jelly提供）

▲收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定是台灣黑熊。（圖／網友Cheng Jelly提供）

▲小野長得就像一隻可愛的小熊。（圖／網友Cheng Jelly提供）

Cheng Jelly笑說，原本覺得小野就是一般的米克斯，但後來發現牠怎麼這麼大隻、骨架又這麼粗，忍不住猜想是否有混到體型比較大的犬種。她貼出小野和家中2歲米克斯短短的合照，只見牠的體型已經快追上僅有8公斤重的汪姐姐，腳掌和嘴巴更是明顯比對方大，讓人非常期待牠完全長大後的模樣。

▲收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定是台灣黑熊。（圖／網友Cheng Jelly提供）

▲小野和汪姐姐短短。（圖／網友Cheng Jelly提供）

網友們看了小野的照片也紛紛留言，「可能混到黃金獵犬哦」、「黃金混黑色米克斯或是黃金混黑色拉布拉多」、「高山犬？」、「牠只是吃到歐羅肥⋯XD」、「獒獒的感覺」、「好粗壯的腿，帥！」、「長大一定很帥」、「驚喜包」、「弟弟的肉肉嘴很吸引人內」、「長得好可愛喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定是台灣黑熊。（圖／網友Cheng Jelly提供）

▲小野有著粗大的骨架和厚實腳掌。（圖／網友Cheng Jelly提供）

▲收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定是台灣黑熊。（圖／網友Cheng Jelly提供）

▲小野：好期待長大喔～（圖／網友Cheng Jelly提供）

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關鍵字： 米克斯收編流浪狗幼犬台灣黑熊

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