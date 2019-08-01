媽秀190cm「巨嬰獅子王」完全無違和　網秒唱：媽媽滴吉娃娃～

▲巨嬰可可頭上多了獅子鬃毛卻完全無違和。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）

記者何睿宜／綜合報導

咦，這戶人家怎麼養「獅子」？飼主陳麗卿分享一張照片，只見高山犬「可可」頭上多了濃密鬃毛，加上身體土黃毛色，乍看就像一頭真正的獅子，可惜最後仍被牠那張笑咪咪的呆萌臉龐和細長四肢給出賣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳麗卿在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出照片，並用可可的語氣寫道，「為了圓麻麻一個夢！偶只好委屈點兒了～吼～～吼～～吼～～～」。原來，可可被P上了毛色相近的獅子鬃毛，要不是牠傻愣愣地張著嘴巴、掛著一條長長粉色舌頭，看起來就像有一隻「獅子王」威風凜凜站在門口一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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網友們看了紛紛留言笑說，「這個真的有像獅子王」、「出門走路有風」、「坐在上面更威風！」、「毫無違和感啊」、「我以為牠（獅子）營養不良，結果是⋯」、「超像的啦」；還有人忍不住唱起《獅子王》主題曲，「Hakuna Matata～」、「啊～吃胖呀～～媽媽滴吉娃娃」。

▲媽媽在可可身邊顯得更加嬌小。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿提供）

陳麗卿先前受訪時表示，像可可這樣的大型犬要到18個月大才算真正的成犬，身形則是到2歲才會完全穩定。目前可可已滿2歲，身高達190公分，體重也有80公斤以上，雖然體型龐大，但內心仍像孩子一般，先前還因為處於青春期，偶爾會鬧點小脾氣，因此被暱稱為「巨嬰可可」。

▲可可曾是同胎中最小公犬。（圖／飼主陳麗卿提供）

▲長大的可可穿上XL胸背，卻像穿了細肩帶小可愛。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）

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