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婚紗照有超萌訪客搶入鏡　10秒後「被閃夠了」瞬間落跑

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（圖／Inna Kova Photography提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小鹿好奇亂入婚紗照，讓作品變得更夢幻了。（圖／Inna Kova Photography提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者詹筠怡／採訪報導

拍攝婚紗照時，新人和攝影師總要設想各種夢幻情境，就是為了拍出心儀的作品，對於這組新人來說，意外的訪客則讓他們的婚紗照添了更有趣的元素。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

美國密西根州的情侶Dori Castignola和Austin Swiercz訂婚之後，想拍攝一組照片留下特別的紀念，他們預約了工作室「Inna Kova Photography」的攝影師Eldina Kovacevic操刀，來到了索格塔克沙丘州立公園。

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（圖／Inna Kova Photography提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲攝影師Eldina趁著小鹿好奇嗅聞時，拍下了美麗的瞬間。

Eldina在地上發現了當地罕見的小仙人掌，她決定作為拍攝背景，讓新人坐在地上互相依偎，正當Kovacevic開始按快門時，她發現有別人對仙人掌也很感興趣，那是一隻小鹿。

Eldina趕緊繼續拍攝這意外的美好，沒想到小鹿慢慢靠近，花了10幾秒嗅聞他們的味道，然後就像是「被閃夠了」突然又跑掉了。新娘Dori說，當鹿靠近他們的時候，她能感覺到Austin的心臟正在怦怦狂跳。

（圖／Inna Kova Photography提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Eldina說，意外出現的小鹿讓這組婚紗照變得非常神奇，這是怎麼樣都設計不出來的畫面。

後來他們趁小鹿沒跑遠，又在那附近拍下更多美麗的照片，這次令人難忘的經歷讓他們得到了意料之外的夢幻婚紗照，Eldina 說「這非常神奇，非常出人意料，只能說我們碰巧在正確的時間出現在正確的地方。」

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（圖／Inna Kova Photography提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

（圖／Inna Kova Photography提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

（圖／Inna Kova Photography提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲意外亂入的小鹿，讓這對新人的婚紗照精彩萬分。

關鍵字： 北美要聞婚紗照情侶鹿野生動物

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