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她接獲孕婦私訊「請你的狗改名字」　原因超厚臉皮…網友全怒了

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲一位狗飼主接獲陌生人訊息，請她的狗改名字。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者詹筠怡／綜合報導

Jennay擁有一隻美麗的狗狗，她將牠取名叫「Tilly」，卻怎麼樣也沒想到，有一天竟然會因為這個名字，接到陌生人超不合理的要求。

原來，Jennay接獲一位不認識的女網友私訊跟她說「我懷孕了。」一開始Jennay不太確定對方為什麼要告訴她這件事，於是她回「恭喜你，替你高興。」接著她說「我的寶寶是個女兒，我要將她取名叫『Tillie』，但我注意到你有一隻叫做Tilly的狗。」

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接著女網友說「如果你的狗能改名字，我會很感謝你，很顯然，你知道的，我的女兒名字不能跟狗一樣。」Jennay說，她當下只覺得「WTF」，接著回應她「我不覺得這有必要，因為你不可能和我的狗Tilly碰面，而且我認為沒人會注意到我的狗和你的女兒名字一樣。」

妙的是，這位厚臉皮的女網友竟勃然大怒，她指責Jennay是因為沒有小孩，才無法了解她的感覺，如果Jennay的狗不改名字，「你將會毀了我女兒的一生。」Jennay最後仍沒有妥協，再恭喜了她一次就結束這段對話。

事後Jennay為了確定她的反應很正常，PO出文章和網友分享。顯然地，大家都和她一樣生氣，網友說「有這種媽媽才會毀了那個小女孩的一生。」「非常自私。」「跟你一樣，只能說WTF。」

（圖／翻攝自Facebook）

▲孕婦逼狗主人改狗的名字，竟然只因為她也想為寶寶取一樣的名字。（圖／翻攝自Facebook）

關鍵字： 飼主寶寶孕婦名字

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