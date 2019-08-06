化身狗牌好神拖？小白被大雨淋濕　狂「蹭地毯」擦乾身體

實習記者呂欣潞／綜合報導

下雨天狗狗小白出門，全身淋濕只好用地毯當毛巾瘋狂蹭地板，滑稽模樣笑壞主人大大！影片一開始飼主走到走廊，本來以為是家中的2隻狗狗，準備開始進行走廊追逐戰，沒想到看著看著，發現其中一隻狗狗小白疑似「當機」，用著奇怪的姿勢在地板爬行。

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當機的小白後腳不斷地想往前跑，但上半身卻又被地板吸住，用奇怪的姿勢對著地板摩蹭，和另一隻小狗狗正常奔跑模樣形成強烈對比。原來小白剛剛出門被大雨淋濕了，所以突發奇想利用地毯來擦乾自己溼答答的身體。不過這樣滑稽的姿勢實在太逗趣，引起小白的家人一陣狂笑！

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▲小白奮力蹭地板，化身好神拖清潔環境！（圖／即新聞／Jukin Media／AP）

此刻的小白，就像一個行動式好神拖，看牠努力維護環境清潔的模樣，都不知道該不該稱讚牠。小白表示，「汪汪～我蹭我蹭我蹭蹭蹭，走廊地毯的清潔就交給我吧！」

但是仔細一看，小白你怎麼很像……寵物版陰屍路啦！農曆七月要乖乖的不要亂嚇主人呀！影片最後小白也成功用地毯，把牠的身體擦乾淨了，終於切換回正常奔跑模式，結束這場鬧劇。

▲小白表情猙獰，模樣激似寵物版陰屍路。（圖／即新聞／Jukin Media／AP）

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