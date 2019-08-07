拜別父母感人時刻…柴「愛意噴發」卡位害笑場　新娘：還我眼淚來

▲愛犬「丸太」卡位在中間，姐姐差點在拜別時笑場。（圖／網友楊菀菱授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

新娘楊菀菱在臉書社團「柴犬司令部」貼出照片後引來網友熱議，這天她和丈夫雙膝下跪，向父母行拜別禮，眼看淚水快止不住時，誰知愛犬「丸太」竟然卡位在中間，臉上掛著笑容想找新娘撒嬌，感動的氛圍瞬間增添幾分趣味。楊菀菱事後笑說，「到底為何要在重要的時刻害我笑場啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲感動的氛圍因為丸太瞬間增添幾分趣味。

楊菀菱表示，可以感覺丸太很興奮，哪裡熱鬧牠就往哪裡去，好笑的是，重要的畫面竟然都有牠的蹤影。新郎新娘拜別當天，家裡來了許多親戚朋友，新人下跪感謝父母多年的養育之恩，一旁的丸太跑到中間認真聆聽，眼神充滿愛意地盯著出嫁的姐姐，呆萌的模樣逗的大家哈哈大笑。

▲丸太：姐姐要幸福喔！

丸太好像知道現在重要環節是什麼，緊緊地跟在旁邊參與，連新郎闖關牠也在旁邊干擾，彷彿在幫忙考驗一樣。楊菀菱說，「看丸太興奮又認真的參與婚禮，覺得既歡樂又溫馨，是我難忘的寶貴回憶。」

▲丸太開心地參與姐姐的婚禮。

柴柴參加婚禮的照片吸引6000多人按讚，大家留言表示，「好溫馨喔」、「我才是主角」、「妳拜別的時候一定有偷摸」、「孩子希望你幸福的出嫁」、「看了好感動」、「柴：姐姐要幸福喔」、「因為牠也是家裡的一份子」、「好貼心的狗狗，怕兩位女主角傷心製造笑點。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲屁股比新郎還搶鏡頭XD。

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