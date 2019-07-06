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柴逛寵物店「咬壞玩具」逼奴買單　爸笑：根本預謀犯案

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▲柴犬必魯。（圖／網友Toby Lee授權提供）

必魯開心咬著「戰利品」，不管有沒有付錢，大剌剌地往門口離去。（圖／網友Toby Lee授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬「必魯」逛寵物店竟然「強迫消費」，趁家人不注意偷叼了一顆玩具球，轉身就往結帳區衝刺，爸拔以為牠想上廁所，低頭看才發現是「預謀犯案」，只能苦笑說，「難得的術後放風，就讓你任性吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬必魯。（圖／網友Toby Lee授權提供）

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▲必魯：嘻嘻～最喜歡逛寵物店了！

Toby Lee接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「必魯抵抗不了會發出聲音的玩具，可能怕我不買給牠，就急地往外衝。」逗趣的是，玩具球在結帳前已經快被咬壞，奴才只好掏錢買單，爸拔好氣又好笑地說，「柴式陰招，讓我連反悔的機會都沒有。」爸爸也說，必魯動完手術好不容易能出門放風，買個玩具也算是補償毛孩啦！

▲柴犬必魯。（圖／網友Toby Lee授權提供）

必魯成功買到玩具球。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」吸引許多網友按讚留言，「只好把玩壞的玩具買回」、「這下一定要買單了」、「辛苦主人了哈哈」、「 咬壞你才會去結帳啊！」、「 我女兒也是自己咬著然後逼奴才付錢」、「喜歡就帶回家的概念」、「聰明的柴柴。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬必魯。（圖／網友Toby Lee授權提供）

▲柴：看我乘風破浪～

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關鍵字： 柴犬赤柴玩具寵物店

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