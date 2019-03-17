老婆傳挑逗寫真！　他臉紅點開卻笑爛：主角「帶把的」

▲汪：我是正港的小男生啦！（圖／網友永昌授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「糰子」因為爸拔還沒回家食不下嚥，馬麻見狀只好開大絕招，傳了好幾張「清涼寫真」並配上挑逗話語，要老公趕緊回家，爸拔原本還又驚又喜，點開後卻讓人笑到噴淚，因為清涼寫真的主角竟是愛犬，重點牠還是個小男生！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲這黑嫩妹的身材不錯喔！

情人節爸拔遲遲不回家，糰子就茶不思飯不想，無精打采地趴在門口等愛人歸來，馬麻見狀就傳「幼齒小三」的寫真並配上有趣的對話「黑美人小三叫你快回家」、「黑嫩妹的床照曝光」，起初爸拔還一頭霧水，不料點開卻笑開懷，老婆最後還傳說，「可惜小三是帶把的。」

▲寫真女主角竟然是男的。

爸拔提到，「糰子是從泥巴裡救出來差點餓死的孩子，特別沒有安全感，每當牠調皮搗蛋，我從不處罰，只會抱牠、唸牠，所以才比較黏我。」父子倆時常在家曬恩愛，出去玩糰子都還指定坐副駕駛座，讓坐在後座的「正宮」馬麻開玩笑說，「糰子一定是老公上輩子的情人。」

▲糰子跟爸拔的感情很好，每天在一起都不會膩！

幼齒小三的照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」笑翻不少網友，大家留言表示，「你老婆超幽默的 你還不趕快回家」、「 老婆還有2號喔！」、「老婆開大絕招了！還不快回家！」、「高清無碼哈哈」、「結果是帶把的也太好笑了」、「好羨慕啊！」、「這種小三我也要。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲糰子還是幼犬時被爸拔就回來照顧。



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